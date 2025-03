Phát huy hiệu quả mô hình “Liên kết phường - trường - viện đảm bảo an ninh trật tự ”

Đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được cấp ủy, chính quyền phường Quảng Thắng (TP Thanh Hóa) quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Trong đó, việc đẩy mạnh triển khai hiệu quả mô hình “Liên kết phường - trường - viện đảm bảo ANTT” đã góp phần chuyển hóa thành công địa bàn, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Công an phường Quảng Thắng phối hợp với Trung tâm GDNN-GDTX TP Thanh Hóa tổ chức chương trình ngoại khóa “Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường cho học sinh năm học 2024-2025”.

Bắt đầu được xây dựng và ra mắt từ tháng 4/2023, mô hình “Liên kết phường - trường - viện đảm bảo ANTT” tại phường Quảng Thắng là mô hình liên kết giữa UBND phường, công an phường, 2 trường học (Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên TP Thanh Hóa) và 6 bệnh viện đóng trên địa bàn (Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Tâm thần và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa), nhằm mục tiêu phát huy hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền địa phương với các đơn vị trường học, bệnh viện đóng trên địa bàn để đảm bảo ANTT, an toàn xã hội (ATXH), góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương và nhiệm vụ chuyên môn của các đơn vị.

Là địa phương có nhiều bệnh viện, trường học, nhà trọ cùng nhiều nhân khẩu tạm trú, do đó, tình hình ANTT tại phường Quảng Thắng khá phức tạp. Theo thống kê, năm 2022, phường Quảng Thắng xảy ra 22 vụ việc về ANTT, trong đó có 13 vụ phạm pháp hình sự. Từ đầu năm 2023, công an phường bắt đầu thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATXH với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt. Trọng tâm là phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến các tầng lớp Nhân dân; rà soát, nắm chắc các đối tượng có nguy cơ phạm tội; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; tăng cường công tác tuần tra Nhân dân, khép kín địa bàn; thành lập và đưa vào hoạt động có hiệu quả mô hình “Liên kết phường – trường – viện đảm bảo ANTT”, đến nay tình hình ANTT trên địa bàn phường đã ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, tụ điểm về ANTT.

Trung tá Lê Thị Lan, Trưởng Công an phường Quảng Thắng, cho biết: Trong công tác phối hợp, phòng ngừa các vụ việc về ANTT, ban chỉ đạo ANTT phường đã công khai các số điện thoại đường dây nóng; chủ động thiết lập các nhóm zalo giữa lãnh đạo công an phường, lãnh đạo địa phương, các bệnh viện, trường học, đội bảo vệ ANTT; nhóm zalo giữa lực lượng làm nghề xe ôm, xe lai, xe taxi trên địa bàn với công an phường để kịp thời tuyên truyền, phản ánh thông tin về ANTT, phục vụ công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, không để xảy ra bị động, bất ngờ; phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền về các nội dung đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, ma túy...; phối hợp với các bệnh viện tổ chức tuần tra trong và ngoài khu vực bệnh viện từ 21 - 24h mỗi ngày; khảo sát các địa điểm thích hợp để lắp đặt hệ thống camera; dán các biển cảnh báo phòng ngừa trộm cắp tại các bệnh viện; kiểm soát tốt các di biến động về cư trú; phối hợp với công đoàn các nhà trường, bệnh viện đặt trạm lưu động cấp căn cước công dân cho hàng nghìn cán bộ, giáo viên, y bác sĩ, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên; định kỳ hàng tháng giao ban, rút kinh nghiệm với các đơn vị thực hiện mô hình... qua đó góp phần duy trì ổn định về an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn toàn phường cũng như trong các bệnh viện, trường học tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho công tác học tập, nghiên cứu và khám chữa bệnh của các cơ quan, đơn vị, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương”.

Trong năm 2024, Nhân dân đã cung cấp cho công an phường gần 300 nguồn tin, trong đó có 82 tin có giá trị, giúp cơ quan công an điều tra, khám phá 8 vụ án hình sự, 5 vụ vi phạm hành chính; kịp thời ngăn chặn, xử lý nhiều vụ việc phức tạp phát sinh từ cơ sở, không để hình thành các điểm nóng, phức tạp về ANTT...

"Công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn phường Quảng Thắng đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, các vụ việc về dấu hiệu phạm tội giảm sâu, trật tự ATXH trên địa bàn phường được ổn định, không có vụ việc đột xuất bất ngờ xảy ra, phục vụ tốt cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Địa bàn phường đã được chuyển hóa và trong sạch địa bàn" – ông Phạm Văn Tới, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Thắng, cho biết.

Với việc phát huy hiệu quả mô hình “Liên kết phường – trường – viện đảm bảo ANTT”, “Camera an ninh”, “Tổ cựu chiến binh tự quản đảm bảo ANTT - an toàn giao thông cổng trường học”... góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về ANTT; tăng cường công tác tuần tra Nhân dân, khép kín địa bàn; tác động tích cực đến ý thức trách nhiệm, sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tự giác tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của người dân... góp phần chuyển hóa thành công địa bàn, đưa phường Quảng Thắng trở thành phường an toàn về ANTT.

Bài và ảnh: Linh Hương