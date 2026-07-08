Phát huy hiệu quả công tác DR - Giải pháp quan trọng trong đảm bảo cung ứng điện

Nghị quyết 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (NQ70) xác định sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả là một trong những giải pháp trọng tâm, với mục tiêu tiết kiệm khoảng 8 - 10% tổng tiêu thụ năng lượng. Tại Thanh Hóa, trong đợt nắng nóng cao điểm cuối tháng 6 vừa qua, chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) đã phát huy hiệu quả, góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện, bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định.

Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp cùng với khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn trong việc tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải (DR).

Trong đợt nắng nóng cao điểm từ ngày 23 đến 26/6/2026 vừa qua, cùng với các giải pháp kỹ thuật của ngành điện, 156 khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), với tổng công suất tiết giảm hơn 346MW, điều này đã góp phần quan trọng trong việc giảm áp lực cho hệ thống điện tại các thời điểm phụ tải tăng cao. Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa, nổi bật là 7 khách hàng sử dụng điện cấp điện áp 110kV với mức điều chỉnh 126MW vào giờ cao điểm trưa và 135MW vào giờ cao điểm tối. Đây đều là các doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn như Công ty CP VAS Nghi Sơn, Công ty Xi măng Long Sơn, Công ty CP Vicem Bỉm Sơn, Công ty Xi măng Nghi Sơn, Công ty TNHH Lốp COFO Việt Nam...

Ông Trương Văn Lợi, Giám đốc phụ trách sản xuất của nhà máy Xi măng Long Sơn.

Công ty Xi măng Long Sơn là một trong những doanh nghiệp tích cực tham gia chương trình DR từ năm 2019 đến nay. Với tổng công suất đặt 153,8MW, trong các khung giờ cao điểm ngày 24 và 25/6, doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh giảm 20MW vào cao điểm trưa và 20MW vào cao điểm tối.

Theo ông Trương Văn Lợi, Giám đốc phụ trách sản xuất của nhà máy: "Doanh nghiệp đã chủ động tối ưu phương án vận hành, dịch chuyển một phần hoạt động sản xuất từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm, hạn chế sử dụng các thiết bị không thực sự cần thiết trong các khung giờ từ 12 giờ đến 15 giờ và 20 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút theo khuyến nghị của ngành điện. Giải pháp này vừa góp phần giảm công suất cực đại của hệ thống, vừa giúp doanh nghiệp tiết kiệm khoảng 15 - 20% chi phí tiền điện nhờ chênh lệch giá giữa các khung giờ".

Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức khen thưởng các khách hàng tiêu biểu trong công tác điều chỉnh phụ tải và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Công ty CP VAS Nghi Sơn cũng là một trong những doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn tích cực tham gia chương trình DR. Với công suất sử dụng bình quân khoảng 350MW, trong đợt nắng nóng vừa qua, doanh nghiệp đã chủ động điều chỉnh phụ tải, tiết giảm 85MW vào giờ cao điểm trưa và 85MW vào giờ cao điểm tối. Đại diện doanh nghiệp cho biết, VAS Nghi Sơn đã tham gia chương trình DR từ năm 2019. Việc chủ động điều chỉnh phụ tải không chỉ thể hiện trách nhiệm đồng hành cùng ngành điện trong bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện quốc gia, giảm nguy cơ quá tải lưới điện trong các thời điểm phụ tải tăng cao, mà còn giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí sử dụng điện và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa (người đứng trong ảnh) phát biểu tại buổi làm việc với các khách hàng lớn về công tác điều chỉnh phụ tải điện năm 2026.

Đánh giá cao trách nhiệm đồng hành, chia sẻ của cộng đồng doanh nghiệp, ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: “Việc các doanh nghiệp chủ động tham gia chương trình DR có ý nghĩa quan trọng trong công tác điều tiết và bảo đảm cung ứng điện, giúp giảm áp lực lên hệ thống điện, hạn chế quá tải cục bộ, duy trì ổn định tần số và điện áp lưới điện, đồng thời góp phần cân bằng cung - cầu điện khi nhu cầu phụ tải tăng cao”.

Để chương trình DR triển khai phát huy hiệu quả và lan tỏa sâu rộng hơn, Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ tiếp tục đề xuất với UBND tỉnh, Sở Công Thương và các địa phương vận động các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tích cực tham gia chương trình. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và sự đồng hành của doanh nghiệp. Đơn vị cũng sẽ duy trì các cơ chế khuyến khích đối với khách hàng tích cực tham gia như khen thưởng, hỗ trợ vệ sinh miễn phí trạm biến áp, ưu tiên nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và chất lượng dịch vụ. Cùng với đó, công ty tiếp tục ứng dụng công nghệ số trong quản lý phụ tải thông qua hệ thống công tơ điện tử, bảo đảm 100% đo xa và kết nối với phần mềm DRMS để giám sát, cảnh báo và điều chỉnh phụ tải kịp thời; tăng cường phối hợp với các hiệp hội doanh nghiệp nhằm mở rộng phạm vi triển khai chương trình. Ngoài ra, Công ty tăng cường tuyên truyền về công tác tiết kiệm điện, khuyến khích khách hàng tham gia phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.

6 tháng đầu năm 2026, Công ty Điện lực Thanh Hóa đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định đáp ứng nhu cầu điện phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh trong toàn tỉnh.

Trong đợt nắng nóng cao điểm vừa qua, công suất cực đại (Pmax) trên địa bàn Thanh Hóa đạt 1.885MW vào ngày 25/6. Sáu tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm đạt gần 4.784 triệu kWh, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Theo dự báo của ngành điện, Pmax toàn tỉnh năm 2026 có thể lên tới khoảng 1.964MW nếu nắng nóng tiếp tục diễn biến cực đoan. Vì vậy, bên cạnh đầu tư nguồn và lưới điện, việc mở rộng chương trình quản lý nhu cầu điện (DSM) và điều chỉnh phụ tải điện (DR), với sự tham gia chủ động của cộng đồng doanh nghiệp và các khách hàng sử dụng điện lớn, sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, hạn chế nguy cơ phải cắt giảm phụ tải ngoài kế hoạch, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 70-NQ/TW.

Hùng Mạnh - Ngọc Huyền (LN)