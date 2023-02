Thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong năm qua đã được các cấp, các ngành, các địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể trong tỉnh tổ chức triển khai quyết liệt, trách nhiệm, vì mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra vẫn còn cao, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, gây tâm lý lo lắng cho người dân, cần phải có giải pháp quyết liệt hơn để giảm TNGT ở cả 3 tiêu chí (số vụ TNGT, số người chết, số người bị thương) trong thời gian tới.

Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, ATGT trên tuyến Quốc lộ 47 qua huyện Triệu Sơn.

Để bảo đảm trật tự, ATGT trên địa bàn, Ban ATGT tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo phục hồi vận tải công cộng và liên tỉnh, siết chặt quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông; tăng cường bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận tải hành khách trên đường thủy... Trong các đợt cao điểm, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành có liên quan của tỉnh đã đi kiểm tra công tác tổ chức vận tải hành khách, hàng hóa, ứng trực bảo đảm ATGT và phòng, chống dịch COVID-19 tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không...

Đi đôi với đó, Ban ATGT tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT. Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, bảo đảm lòng lề đường, vỉa hè, hành lang ATGT. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự toàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí, truyền thông, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, ATGT trên các phương tiện truyền thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã in ấn áp phích tuyên truyền về phòng, chống rượu bia dán tại các nhà hàng, quán ăn, khu vực công cộng; treo băng rôn dọc tuyến giao thông, cấp phát tờ rơi, cuốn cẩm nang tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của rượu bia. Sở Giao thông – Vận tải đã có nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, đường thủy, đường sắt, Hiệp hội Vận tải ô tô Thanh Hóa phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền bảo đảm kết cấu hạ tầng giao thông, thực hiện các quy định và điều kiện kinh doanh vận tải, phòng, chống tác hại của rượu bia... Các ngành thành viên khác, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, tổ chức tuyên truyền đến xã, phường, khu dân cư, các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT...

Các lực lượng chức năng của tỉnh tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và năm 2022 đã xử phạt 81.157 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, với số tiền hơn 180 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Tháng 1-2023 (từ ngày 15-12-2022 đến ngày 14-1-2023), các lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 7.280 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT, xử phạt nộp Kho bạc Nhà nước hơn 14,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh xảy ra 292 vụ TNGT, giảm 0,6% so với cùng kỳ; làm chết 123 người, giảm 9,5%; làm bị thương 265 người, tăng 10,4%. Trong đó, TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 4 vụ, làm 13 người chết, bị thương 1 người. Tháng 1–2023 xảy ra 29 vụ TNGT (kể cả va chạm giao thông), giảm 3,33% so với cùng kỳ; làm chết 11 người, giảm 38,8%; làm bị thương 26 người, tăng 13%. Nguyên nhân gây TNGT được các lực lượng chức năng xác định do vi phạm tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường, thiếu chú ý quan sát, tránh vượt sai quy định, chuyển hướng sai, không giữ khoảng cách... Đối tượng gây TNGT chủ yếu do điều khiển xe ô tô, xe máy, xe đạp điện.

Đồng chí Nguyễn Văn Khiên, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải, Phó Ban ATGT tỉnh, cho biết: Thời gian tới, Ban ATGT tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành thành viên, ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh, Ban ATGT tỉnh về công tác bảo đảm trật tự, ATGT. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng đầu tư xây dựng, nâng cấp gắn với duy tu, bảo dưỡng kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm hành lang ATGT. Đồng thời, rà soát đề xuất cơ quan có thẩm quyền ưu tiên thực hiện các hạng mục bảo đảm ATGT, như điều chỉnh bổ sung biển báo, biển hướng dẫn, xử lý vị trí điểm đen, vị trí tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra TNGT. Siết chặt và nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe; nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ; quản lý kinh doanh vận tải, tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh. Các lực lượng chức năng nêu cao vai trò, trách nhiệm thực thi công vụ trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT theo chuyên ngành và theo các chỉ đạo của Bộ Công an, Bộ Giao thông - Vận tải; thường xuyên kiểm tra kết quả thực hiện công tác đảm bảo trật tự, ATGT, kịp thời đánh giá phân tích làm rõ nguyên nhân xảy ra TNGT. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm hành lang, lòng lề đường, vỉa hè, nhất là các điểm họp chợ, bán hàng, mở dịch vụ ven các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trái quy định. Rà soát khắc phục những vị trí có nguy cơ cao xảy ra mất trật tự, ATGT, ùn tắc giao thông trên địa bàn quản lý, bảo đảm hoạt động của hệ thống tín hiệu giao thông; tăng cường phối hợp kiểm tra công tác bảo đảm ATGT đường thủy, an toàn bến khách ngang sông, đò ngang và các vị trí đường bộ giao cắt với đường sắt.

Bài và ảnh: Xuân Hùng