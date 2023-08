(Baothanhhoa.vn) - Chiều 24/8/2023 , đồng chí Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP. Thanh Hóa đã đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thăm , động viên Đại úy Đào Văn Thuân, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP. Thanh Hóa bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ.

{title} Thăm hỏi, động viên cán bộ Cảnh sát giao thông bị thương khi làm nhiệm vụ Chiều 24/8/2023, đồng chí Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện chỉ huy một số đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an TP. Thanh Hóa đã đến Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực thăm, động viên Đại úy Đào Văn Thuân, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP. Thanh Hóa bị thương khi đang thực hiện nhiệm vụ. Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên đồng chí Đào Văn Thuân. Trước đó, khoảng 16h20’ ngày 23/8/2023, tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP. Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Đại lộ Lê Lợi - Hạc Thành, phường Tân Sơn (TP. Thanh Hóa) thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu vượt đèn đỏ. Lúc này, Đại úy Đào Văn Thuân đang làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại vị trí ngã tư đã xuống đường ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, nam thanh niên này đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông, không những không giảm tốc độ mà còn đâm thẳng vào đồng chí Thuân. Vụ va chạm khiến đồng chí Thuân và nam thanh niên vi phạm cùng ngã xuống đường. Hậu quả đồng chí Thuân bị thương và được người dân, đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực trong tình trạng đa chấn thương, đứt 4 dây chằng khớp gối và phải sớm chuyển lên bệnh viện tuyến trên để điều trị. Nam thanh niên cũng bị khống chế tại chỗ và đưa về cơ quan Công an để điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan Công an, nam thanh niên khai tên là Nguyễn Lê Huy, sinh năm 2006 trú tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên đồng chí Đào Văn Thuân yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục. Đồng thời chỉ đạo Công an TP. Thanh Hóa và các đơn vị liên quan điều tra, xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm trước pháp luật nhằm cảnh báo, răn đe phòng ngừa các hành vi vi phạm tương tự. Minh Phương

