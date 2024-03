Tập huấn nghiệp vụ công tác phòng, chống in lậu năm 2024

Sáng 28/3, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ TT&TT) tổ chức Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác phòng, chống in lậu năm 2024 cho cán bộ văn hóa xã, phường, thị trấn, đại diện các cơ sở xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, các huyện: Hậu Lộc, Hà Trung, Triệu Sơn, Vĩnh Lộc.

Đồng chí Hoàng Ngọc Bình, Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế - báo cáo viên của Cục Xuất bản, In và Phát hành truyền đạt các nội dung.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Ngọc Bình, Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế - báo cáo viên của Cục Xuất bản, In và Phát hành đã truyền đạt đến các đại biểu nhiều nội dung quan trọng như: Những quy định của pháp luật trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm; Hướng dẫn các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đăng ký các thủ tục pháp lý liên quan các lĩnh vực in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm; Công tác quản lý nhà nước lĩnh vực vực in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm; Hướng dẫn nghiệp vụ cho phòng Văn hóa - Thông tin huyện, cán bộ văn hóa xã; Hướng dẫn các cơ sở in, photocopy, phát hành xuất bản phẩm thực hiện quyền và nghĩa vụ trong thực hiện hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật...

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; đại diện các cơ sở in, photocopy và phát hành xuất bản phẩm trao đổi và nêu những vướng mắc, khó khăn trong quá trình kinh doanh...

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị là dịp để những người làm công tác xuất bản, in, phát hành và các lực lượng phòng, chống in lậu trao đổi kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm, nghiệp vụ, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống in lậu tại địa phương. Giúp đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước nắm vững các quy định của pháp luật về hoạt động in, phát hành, từ đó thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra đối các cơ sở in, phát hành ở địa phương; đồng thời các cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm biết và chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về hoạt động in, phát hành, không thực hiện các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực hoạt động.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1 nhà xuất bản, 19 cơ sở in hoạt động có Giấy phép hoạt động in theo quy định; 2 công ty phát hành; 5 công ty, siêu thị phát hành sách; hơn 70 cơ sở kinh doanh phát hành sách là hộ kinh doanh cá thể và hơn 800 cơ sở photocoppy.

Linh Hương