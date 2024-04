Tổng kết và trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Chiều 27/3, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết, rút kinh nghiệm các vụ án, Chuyên án và trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm 3 tháng đầu năm 2024. Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh dự và trao thưởng.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho các tập thể.

Quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trong phòng ngừa và tấn công, đánh đúng, đánh trúng, đánh vào gốc các loại tội phạm theo tinh thần “tích cực, khẩn trương, hiệu quả”, trong 3 tháng đầu năm 2024, các đơn vị Công an trong tỉnh đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ điều tra, khám phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, góp phần kiềm chế và kéo giảm tội phạm một cách thực chất, căn cơ và bền vững.

Điển hình, ngày 21/2/2024, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phá Chuyên án chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng liên tỉnh quy mô lớn, bắt và khởi tố 4 đối tượng, thu giữ 12 khẩu súng (trong đó có 10 khẩu súng quân dụng), 10 quả mìn tự chế, trên 300 viên đạn các loại, 2.200 vỏ đạn, đầu đạn cùng nhiều dụng cụ, linh kiện, máy móc chế tạo vũ khí.

Tiếp đó, ngày 20/3/2024, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 21 bánh heroin và 2kg ma túy tổng hợp dạng đá từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Triệu Sơn và các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, làm rõ, bắt giữ Lương Thị Xuân, sinh năm 1982, trú tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn là thủ phạm đã giết chị L.T.P, sinh năm 1976 (ở cùng xã) rồi tạo hiện trường giả để đối phó với cơ quan điều tra. Công an huyện Hà Trung điều tra, bắt giữ 3 đối tượng mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 6,5kg ma túy tổng hợp dạng đá và 148 viên thuốc lắc.

Trong công tác đấu tranh và vận động thu hồi vũ khí trong các đối tượng tham gia băng, nhóm, các đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư, Công an TP Thanh Hóa vận động cá biệt các đối tượng giao nộp 41 khẩu súng quân dụng và hàng trăm vũ khí, hung khí nguy hiểm khác.

Công an huyện Thường Xuân điều tra, làm rõ, truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản xảy ra ngày 29 Tết Nguyên đán Giáp Thìn tại Siêu thị điện máy xanh thị trấn Thường Xuân và triệt xóa đường dây vi phạm các quy định về kinh doanh đa cấp, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, bắt giữ Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ du lịch Hưng Vượng có địa chỉ tại xã Hương Lâm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, thu giữ hàng nghìn sản phẩm là thực phẩm chức năng.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng 50 triệu đồng của Chủ tịch UBND tỉnh cho Công an TP Thanh Hóa; trao thưởng tổng số tiền 230 triệu đồng của Giám đốc Công an tỉnh cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Kĩ thuật nghiệp vụ và Công an các huyện Hà Trung, Triệu Sơn, Như Xuân, Thường Xuân và TP Thanh Hóa.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại lễ trao thưởng, đồng chí Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã biểu dương những cố gắng nỗ lực và tinh thần tấn công quyết liệt với các loại tội phạm của các đơn vị Công an trong tỉnh. Sau khi phân tích, đánh giá tình hình, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, chủ động đấu tranh với các loại tội phạm, quyết tâm phải kéo giảm bằng được tội phạm trên địa bàn tỉnh.

