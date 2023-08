Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm

Ngày 20-5-2023, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 227 về việc huy động lực lượng thành lập các tổ công tác chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) đường bộ.

Công an TP Thanh Hóa kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông.

Theo đó, Công an tỉnh đã thành lập 27 tổ chuyên đề tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT tại công an 27 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh. Mỗi tổ chuyên đề gồm 3 đến 5 cán bộ, chiến sĩ do một đồng chí chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - Trật tự làm tổ trưởng, 2 đồng chí là CSGT, số còn lại được huy động từ lực lượng cảnh sát khác hoặc công an cấp xã. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh đã thành lập các tổ chuyên đề phối hợp giữa Phòng CSGT với công an cấp huyện. Việc thành lập các tổ chuyên đề nhằm huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của lực lượng CSGT và công an cấp huyện phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự ATGT, nhất là các tuyến liên xã, liên huyện, liên tỉnh. Đối tượng tập trung kiểm tra, xử lý gồm: người điều khiển mô tô, xe máy (kể cả xe máy điện); xe ô tô tải chở khoáng sản, vật liệu xây dựng, xe ô tô con, xe kinh doanh vận tải khách (xe buýt, taxi, xe chở khách tuyến cố định, hợp đồng, xe chở học sinh, công nhân...). Trong đó, các tổ chuyên đề tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, như: vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, đi không đúng phần đường, làn đường, đi ngược chiều, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe, xe tự chế, xe quá niên hạn sử dụng, hết hạn đăng kiểm, xe chở khách đi không đúng tuyến quy định, chở quá số người quy định, người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy không đội mũ bảo hiểm...

Để phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chuyên đề, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các tổ luân phiên địa bàn theo nguyên tắc tổ trưởng là người không thuộc địa bàn kiểm tra, kiểm soát, xử lý giao thông. Phương thức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm kết hợp giữa tuần tra cơ động với kiểm soát tại một điểm. Trong đó, Phòng CSGT và công an cấp huyện có liên quan thường xuyên, chủ động trao đổi thông tin, phối hợp phân công cán bộ tham gia thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát có hiệu quả, bảo đảm đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn. Quá trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT sẽ sử dụng camera được trang cấp để ghi lại toàn bộ hoạt động trong ca tuần tra, các hành vi không chấp hành việc kiểm soát, cản trở, chống đối người thi hành công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật khác làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau hơn 2 tháng triển khai thực hiện, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát cơ động và công an các huyện, thị xã, thành phố đã huy động trên 4.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia các tổ công tác thực hiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến địa bàn trong tỉnh. Trong đó đã bố trí 27 tổ chuyên đề xử lý vi phạm trên tất cả các tuyến đường tỉnh, đường huyện, đường xã. Phòng CSGT tăng cường gần 400 lượt cán bộ, chiến sĩ làm tổ trưởng tổ chuyên đề tại 11 đơn vị; 16 đơn vị công an cấp huyện huy động trên 500 lượt chỉ huy Đội CSGT - Trật tự làm tổ trưởng tổ chuyên đề xử lý vi phạm, theo nguyên tắc chỉ huy của công an cấp huyện này là tổ trưởng của công an cấp huyện khác... Qua đó, đã kiểm tra, xử lý gần 10 nghìn trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 23 tỷ đồng, tạm giữ hơn 2 nghìn phương tiện, tước giấy phép lái xe gần 1.500 trường hợp. Trong đó, 27 tổ công tác chuyên đề của công an cấp huyện đã kiểm tra, xử lý gần 3.500 trường hợp vi phạm, phạt tiền trên 7 tỷ đồng; các tổ chuyên đề phối hợp (do cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSGT làm tổ trưởng) tại 11 đơn vị đã lập biên bản xử lý trên 2.000 trường hợp, phạt tiền gần 4 tỷ đồng; các tổ chuyên đề chéo của 16 đơn vị lập biên bản, xử lý trên 1.500 trường hợp, phạt tiền gần 3,5 tỷ đồng...

Việc thành lập các tổ công tác chuyên đề cho thấy, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn toàn tỉnh được giữ vững ổn định, tai nạn giao thông trên các tuyến tỉnh lộ, liên huyện, liên xã được kiềm chế, không để xảy ra các vụ việc phức tạp, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Thời gian tới, lực lượng công an trong tỉnh tiếp tục chủ động bám sát địa bàn, tăng cường công tác phối hợp, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm khép kín trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời nắm chắc tình hình trật tự ATGT trên tuyến để cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tuyến, địa bàn. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông.

Bài và ảnh: Lê Quốc