Phát hiện, xử lý 54 vụ vi phạm về hàng giả, hàng cấm, môi trường

9 tháng năm 2023, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Thanh Hóa đã tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, kiểm soát tình hình hàng giả, hàng cấm và vệ sinh an toàn thực phẩm, qua đó phát hiện, xử lý 54 vụ, 57 đối tượng vi phạm, phạt tiền nộp ngân sách Nhà nước hơn 292 triệu đồng.

Công an TP Thanh Hóa kiểm tra số hàng hóa vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong tổng số 54 vụ việc, Công an thành phố đã khởi tố 1 vụ, 3 bị can về tội “vận chuyển, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu”; xử lý vi phạm hành chính 16 vụ, 19 trường hợp vi phạm buôn bán hàng cấm, phạt tiền 122 triệu đồng, thu giữ và tiêu hủy 4.262 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất; khởi tố 1 vụ án, 6 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm”, thu giữ 15 nghìn bao bì giả, 2,7 tấn sản phẩm trà giả thành phẩm. Xử lý 38 vụ, 38 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực môi trường, phạt tiền 158,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Công an TP Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra hành chính 15 cơ sở kinh doanh, qua đó đã phát hiện, thu giữ và tiến hành tiêu hủy 7.523 sản phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm...

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm và các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng cấm, môi trường, trong thời gian tới, Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, chủ động phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thành phố tập trung đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần ổn định thị trường hàng hóa, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nhà sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và người tiêu dùng.

Thái Thanh (CTV)