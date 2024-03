Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở Quan Sơn

Thời gian qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) luôn được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân huyện Quan Sơn quan tâm thực hiện. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Lực lượng chức năng tăng cường bám sát cơ sở, tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân.

Để đạt được kết quả trên, hàng năm huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong Nhân dân; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào; tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết chấp hành pháp luật, quy ước, hương ước của bản, tổ dân phố.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Công an huyện đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh - trật tự (ANTT). Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Xây dựng các mô hình ANTT, như: “Sạch về tội phạm và tệ nạn ma túy” tại các bản, khu phố; “Tổ liên gia tự quản”; “Camera an ninh - trật tự”; “Người có uy tín”; “Cổng trường an toàn giao thông”...

Hiện nay huyện Quan Sơn duy trì và phát huy 16 mô hình xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 100% xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, hơn 95% bản, khu phố đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không xảy ra vấn đề phức tạp, không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh trật tự” từ năm 2021-2023 Nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 87 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan chức năng xử lý kịp thời nhiều vụ vi phạm pháp luật. Nhân dân đã trở thành “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an trong việc phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường