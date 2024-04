Ngày đầu tiên nghỉ lễ 30/4 -1/5 phát hiện, lập biên bản, xử lý 447 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Để bảo đảm tốt ANTT, trật tự ATGT phục vụ Nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm.

Lực lượng công an tăng cường đảm bảo ANTT, ATGT dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Trong đó, các đơn vị Công an trong tỉnh đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường bám tuyến, bám địa bàn, tập trung rà soát, nắm chắc tình hình, giám sát chặt chẽ số đối tượng trong diện quản lý. Đồng thời, phân công cán bộ trực tiếp xuống địa bàn, siết chặt kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các ngành nghề, cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT như quán karaoke, vũ trường, game, khách sạn... Tăng cường công tác tuần tra vũ trang, phối hợp với lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an các phường, xã, thị trấn và lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, dân phòng tổ chức tuần tra Nhân dân khép kín địa bàn nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm.

Lực lượng công an triển khai đảm bảo ANTT khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2024.

Do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nên trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, tình hình an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm được bảo đảm ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp về ANTT. Trật tự an toàn xã hội, trật tự ATGT, trật tự công cộng và an toàn PCCC cơ bản được đảm bảo. Lực lượng Công an đã tiếp nhận, xử lý 2 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 1 vụ trộm cắp tài sản, ước tính thiệt hại hơn 100 triệu đồng; bắt và xử lý 3 vụ, 7 đối tượng tàng trữ, sử dụng ma túy trái phép...

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện, lập biên bản, xử lý 447 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, phạt tiền gần 700 triệu đồng; tước giấy phép lái xe, kiểm định 32 trường hợp; tạm giữ 97 phương tiện; xử phạt vi phạm nồng độ cồn 44 trường hợp, phạt tiền hơn 152 triệu đồng; xử phạt vi phạm quá tải 10 trường hợp, cơi nới quá tải 8 trường hợp.

Quốc Hương