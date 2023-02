Cảnh sát truy nã tội phạm làm tốt công tác truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Kiên quyết không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm (Công an tỉnh) đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an các địa phương nắm chắc tình hình, điều tra xác minh quy luật lẩn trốn của từng loại đối tượng; củng cố tài liệu phục vụ công tác truy bắt.

Lực lượng truy nã tội phạm Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Huệ khi đang lẩn trốn tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát hình sự, tội danh của các đối tượng bị truy nã rất đa dạng như cố ý gây thương tích, lừa đảo, trộm cắp, cướp giật, đánh bạc... Sau khi gây án, đối tượng truy nã thường nhanh chóng tìm cách bỏ trốn đến vùng sâu, vùng xa, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn để lẩn trốn, che giấu tung tích, nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và quần chúng Nhân dân. Điển hình là thay tên đổi họ, nơi ở, cách thức liên lạc với người thân, đồng bọn nhằm đánh lạc hướng xác minh, truy bắt của lực lượng chức năng. Từ đó, việc phát hiện, truy tìm, vận động ra đầu thú, bắt giữ gặp nhiều khó khăn, vất vả.

Không để tội phạm truy nã ở ngoài vòng pháp luật, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các địa phương, lực lượng chức năng nước ngoài nắm chắc tình hình, điều tra xác minh quy luật lẩn trốn của từng loại đối tượng, củng cố tài liệu phục vụ công tác truy bắt. Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch, thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, gửi thư kêu gọi người phạm tội ra đầu thú đến nhân thân của đối tượng truy nã, đến tận nhà, gặp gỡ và vận động người thân để họ cảm hóa, giáo dục, thuyết phục đối tượng sớm ra đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Cùng với đó, làm tốt công tác trinh sát, công tác vận động quần chúng Nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm. Theo thống kê, năm 2022 và 1 tháng năm 2023, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm đã bắt, vận động đầu thú gần 100 đối tượng bị truy nã. Điển hình, ngày 10-1-2023, tại TP Vũng Tàu, Công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1960, ở xã Quảng Trung (Quảng Xương) bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Thanh Hóa truy nã về tội “cướp tài sản và hiếp dâm” từ tháng 8-1988. Sau gần 35 năm lẩn trốn và đã thay hình đổi dạng nhưng Nguyễn Văn Nam vẫn bị tổ công tác của Công an TP Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, ngày 28-12-2022, lực lượng truy nã tội phạm Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) đã di lý đối tượng Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1983, thường trú tại số nhà 25B/141 Lý Nhân Tông, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) từ TP Đà Lạt (Lâm Đồng) về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm. Được biết, Nguyễn Thị Huệ là đối tượng truy nã đặc biệt về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tháng 10-2022, sau khi phạm tội, Huệ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, lực lượng truy nã tội phạm Phòng Cảnh sát Hình sự đã huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng. Sau gần 2 tháng tập trung điều tra, xác minh, ngày 27-12-2022, lực lượng truy nã tội phạm Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát hiện và bắt giữ Nguyễn Thị Huệ khi đối tượng này đang lẩn trốn tại TP Đà Lạt và di lý về Thanh Hóa an toàn để phục vụ công tác điều tra xử lý án...

Với việc đấu tranh có hiệu quả tội phạm truy nã đã phục vụ tốt cho công tác điều tra, xét xử, thi hành án, kiềm chế sự gia tăng tội phạm, phòng ngừa tái phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương. Đồng thời, công tác vận động đầu thú đối tượng truy nã hiệu quả còn góp phần tiết kiệm sức người, sức của và thể hiện tính nhân văn của pháp luật. Thời gian tới, lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác trinh sát nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm, truy bắt đối tượng truy nã. Bên cạnh đó, nhân rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động các tầng lớp Nhân dân đề cao cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng chức năng truy bắt tội phạm, sớm đưa kẻ phạm tội ra ánh sáng và trừng trị trước pháp luật, góp phần đem lại sự công bằng và bình yên cho xã hội.

Bài và ảnh: Quốc Hương