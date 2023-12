Bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Xuyến

Ngày 13/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc đã thi hành Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Xuyến (sinh năm 1974) ở thôn Minh Thịnh, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, để điều tra làm rõ về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Khoản 2, Điều 331 Bộ luật hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành Lệnh khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Thị Xuyến.

Thời gian gần đây, Nguyễn Thị Xuyến thường xuyên sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhiều tổ chức, cá nhân, gây hoang mang, ảnh hưởng xấu trong Nhân dân.

Cũng với hành vi này, ngày 1/12/2020, Nguyễn Thị Xuyến đã bị Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng.

Ngoài ra, ngày 11/3/2021, Nguyễn Thị Xuyến còn bị Công an huyện Hậu Lộc xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng về hành vi “Cho trẻ em sử dụng bia”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Xuyến.

Dù đã bị xử phạt và được tuyên truyền, cảnh báo nhiều lần nhưng Nguyễn Thị Xuyến vẫn cố tình sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ những thông tin không đúng sự thật, chưa được kiểm chứng để xúc phạm danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.

Cùng với việc thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc đã thi hành Lệnh khám xét nơi ở của bị can. Tại chỗ lực lượng công an thu giữ 3 điện thoại di động, 1 laptop, một bộ đồ nghề dùng để livestream và một số tài liệu khác.

Hiện, Công an huyện Hậu Lộc đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đình Hợp (CTV)