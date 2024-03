Bắt 3 đối tượng chiếm đoạt, mua bán vật liệu nổ với số lượng lớn

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra Quyết định khởi tố và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 đối tượng ở thị xã Nghi Sơn về tội chiếm đoạt, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

3 đối tượng và tang vật vụ án.

3 đối tượng gồm: Lê Hữu Vịnh (1976) ở phường Hải Thượng; Đàm Minh Thành (1985) và Nguyễn Thị Thoa (1981) đều ở xã Nghi Sơn, thị xã Nghi Sơn.

Qua công tác điều tra, nắm tình hình, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh dã phát hiện sự việc liên quan đến dấu hiệu mua bán vật liệu nổ với số lượng lớn diễn ra tại vùng biển Hòn Bung, thuộc phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, nên đã tổ chức lực lượng xác minh điều tra, làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an đã thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ và bắt giữ 3 đối tượng trên. Ngày 12/3, Cơ quan An ninh điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Chiếm đoạt vật liệu nổ; vận chuyển, mua bán, tàng trữ trái phép vật liệu nổ"; đồng thời, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam 3 đối tượng trên để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh thu giữ toàn bộ số tang vật liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra xác định: Lê Hữu Vịnh là đối tượng được một chủ doanh nghiệp xây dựng thuê nhận và vận chuyển vật liệu nổ để bàn giao cho đơn vị thi công xây dựng công trình trên đảo Hòn Mê. Ngày 26/2 Vịnh liên hệ để nhận và vận chuyển 756kg thuốc nổ AD1 và 128 kíp nổ để bàn giao cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp nhận và vận chuyển, Vịnh đã nhờ Đàm Minh Thành nhận và vận chuyển hộ mình, đồng thời cấu kết với Thành để lấy bớt một phần thuốc và kíp nổ mang bán lấy tiền chia nhau.

Sau khi nhận vật liệu nổ từ đơn vị bàn giao, theo chỉ đạo của Lê Hữu Vịnh, Đàm Minh Thành đã lấy bớt 21 thùng thuốc nổ (hơn 500kg) và 128 kíp nổ bán cho Nguyễn Thị Thoa với giá 375.000 đồng/1kg thuốc nổ và 90.000 đồng/1 kíp nổ (tổng số tiền là 191,5 triệu đồng). Số tiền này Đàm Minh Thành vừa trừ nợ và chuyển qua tài khoản của Lê Hữu Vịnh trên 100 triệu đồng; số còn lại sử dụng cho mục đích cá nhân.

Đình Hợp (CTV)