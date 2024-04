Tìm nhân chứng vụ người phụ nữ tử vong bất thường dưới kênh mương

Ngày 18/3, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phát đi thông báo gửi Phòng Cảnh sát hình sự Công an các tỉnh, thành phố; Công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa truy tìm nhân chứng vụ người phụ nữ tử vong bất thường chưa rõ nguyên nhân trên tuyến đường Nghi Sơn - Sao Vàng vào ngày16/3/2024.

Thi thể chị P. được phát hiện cách nhà khoảng 800m.

Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành kiểm tra, xác minh vụ việc chị Lê Thị P, sinh năm 1976, trú tại thôn 5, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa tử vong chưa rõ nguyên nhân, được phát hiện vào chiều tối ngày 16/3/2024 tại vị trí dưới kênh nước sát đường cao tốc Nghi Sơn - Sao Vàng, đoạn km 17+1, thuộc địa phận thôn 6, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, phát hiện xe máy của chị Lê Thị P nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, biển kiểm soát: 36B7 - 742.27, dựng ngay sát thanh rào chắn ven đường phía Tây, đầu xe quay ngược chiều với hướng đường từ Sao Vàng đi Nghi Sơn.

Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc chị Lê Thị P. tử vong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đến các cơ quan nêu trên để phối hợp thông báo đến quần chúng Nhân dân. Trong khoảng thời gian từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ ngày 16/3/2024, có công dân nào điều khiển phương tiện tham gia giao thông có lắp camera hành trình hoặc di chuyển qua tuyến đường nêu trên biết nội dung có liên quan đến vụ việc thì báo tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa qua số điện thoại: 0964.218.686 (gặp Điều tra viên Lê Đình Tuấn) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Quốc Hương