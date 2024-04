Ngăn chặn 2 vụ mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng

Sáng 18/3, thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn cho biết, đơn vị vừa điều tra, ngăn chặn liên tiếp 2 vụ mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng.

Các đối tượng và tang vật được thu giữ.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Nghi Sơn đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Văn Thắng, sinh năm 1986, trú tại xã Tân Thọ (Nông Cống) đã sử dụng kênh youtube “Kênh giải trí” để quảng cáo và bán linh kiện súng săn cho các đối tượng trên địa bàn thị xã. Khám xét nơi ở của Lê Văn Thắng, lực lượng Công an đã thu giữ 1 khẩu súng nén khí hơi (súng săn), 21 linh kiện ống kính ngắm của súng nén khí hơi.

Tiếp đó, Công an thị xã Nghi Sơn cũng đã phát hiện đối tượng Phạm Ngọc Anh, sinh năm 1987 ở thị trấn Bến Sung (Như Thanh) có hành vi sử dụng kênh youtube “Van đại lý” để quảng cáo và bán linh kiện súng săn cho các đối tượng trên địa bàn thị xã Nghi Sơn. Tiến hành triệu tập và khám xét nhà của Phạm Ngọc Anh, Công an thị xã Nghi Sơn đã thu giữ 20 linh kiện súng săn. Hiện các vụ việc đang được Công an thị xã Nghi Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

Quốc Hương