Phân luồng giao thông qua vị trí sạt lở taluy âm, lún sụt nền mặt đường trên Quốc lộ 15C

Đoạn tuyến từ Km88+750-Km88+810/QL.15C, thuộc địa phận xã Pù Nhi, huyện Mường Lát hiện đã bị sụt lún 2/3 mặt đường (phía phải tuyến), chiều sâu khoảng 3m với chiều dài khoảng 60m.

Vị trí sạt sở Km88+750-Km88+810/QL.15C, thuộc địa phận xã Pù Nhi (Mường Lát) ngày càng nghiêm trọng. Ảnh: Lê Hợi

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và các đợt mưa bão trong tháng 7, tháng 8 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đã gây sạt lở taluy dương, taluy âm, mặt đường, cầu, cống... làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Trong đó, đoạn tuyến từ Km88+750-Km88+810/QL.15C, thuộc địa phận xã Pù Nhi, huyện Mường Lát hiện đã bị sụt lún 2/3 mặt đường (phía phải tuyến), chiều sâu khoảng 3m với chiều dài khoảng 60m; đồng thời tiếp tục có hiện tượng lún sụt toàn bộ nền mặt đường gây nguy cơ cao đứt đường.

Vị trí này đã được Bộ GTVT công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để ứng phó, khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông. Hiện, Cục Đường bộ Việt Nam đang chỉ đạo Sở GTVT tỉnh Thanh Hoá thực hiện giải pháp khắc phục.

Các lực lượng chức năng và huyện Mường Lát cắm biển cảnh báo. Ảnh: Lê Hợi

Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT thông báo cho người và phương tiện dừng lưu thông qua đoạn tuyến này cho đến khi có thông báo mới.

Giao thông hướng từ thị trấn Quan Hoá lên thị trấn Mường Lát và ngược lại theo phương án tổ chức phân luồng giao thông tạm thời như sau:

Hướng đi từ thị trấn Quan Hoá đến thị trấn Mường Lát theo QL.15C: từ thị trấn Quan Hoá người và phương tiện tham gia giao thông đi đến nút giao giữa QL.15C và QL.16 tại Km63+050/QL.15C, sau đó rẽ phải đi theo hướng QL.16 đến nút giao với ĐT.521D (thị trấn Mường Lát - Mường Lý) tại Km36+130/QL.16, tiếp tục đi theo ĐT.521D đến thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát.

Hướng đi từ thị trấn Mường Lát đến thị trấn Quan Hoá theo QL.15C: từ thị trấn Mường Lát, người và phương tiện tham gia giao thông đến điểm đầu ĐT.521D (thị trấn Mường Lát - Mường Lý) giao với Km98+00/QL.15C, đi theo ĐT.521D đến nút giao với Km36+130/QL.16, rẽ phải và tiếp tục đi theo QL.16 đến nút giao với Km63+050/QL.15C, thuộc địa phận xã Trung Lý, huyện Mường Lát, sau đó đi theo QL.15C về thị trấn Quan Hoá.

Sở GTVT đề nghị UBND huyện Mường Lát triển khai phương án di dời các hộ dân trong phạm vi ảnh hưởng sụt trượt đến nơi an toàn; đồng thời thông báo, tuyên truyền về sự cố sụt trượt và phương án tổ chức giao thông tạm thời để người dân trong khu vực và phương tiện tham gia giao thông trên tuyến được biết. Chỉ đạo UBND xã Pù Nhi và lực lượng chức năng (Công an huyện, công an xã) phối hợp các đơn vị của Sở GTVT để tổ chức 2 điểm chốt chặn, trực gác 24/24h tại 2 đầu đoạn sụt trượt) để hướng dẫn, điều tiết giao thông, phương án tổ chức giao thông tạm thời, đảm bảo an ninh, trật tự.

Ban Quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng (Sở GTVT), đơn vị quản lý đường bộ phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo phương án phân luồng nêu trên, cử người chốt trực, hướng dẫn giao thông 24/24h và triển khai giải pháp khắc phục thiệt hại.

Đồn Biên phòng Pù Nhi phối hợp với Sở GTVT theo dõi tình trạng lún sụt, chủ động có phương án di dời, đảm bảo an toàn trong khu vực.

