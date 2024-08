PC Thanh Hóa: Công đoàn làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động

Chiều 9/8, Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024 với nhiều nội dung quan trọng.

Ông Nghiêm Đình Sơn, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc, sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của công nhân, viên chức và người lao động(CNVCLĐ), cũng như việc phối hợp có hiệu quả giữa chuyên môn và Công đoàn, lưới điện do PC Thanh Hóa quản lý vận hành được diễn ra an toàn, ổn định đáp ứng phục vụ kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng - an ninh và đời sống của Nhân dân địa phương.

Theo đó, Công đoàn Công ty đã dành sự quan tâm triển khai và áp dụng đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động như thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động, nâng lương, nâng ngạch, tổ chức thi tay nghề cho công nhân. 100% CNVCLĐ được kiểm tra sức khoẻ và có hồ sơ sức khoẻ đầy đủ. Đặc biệt, Công đoàn đã thể hiện rõ nét nhiệm vụ, chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động Công ty thông qua các hoạt động tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách; phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc cũng như trong công tác An toàn - vệ sinh lao động.

Công đoàn các cấp đã thực hiện tốt công tác thăm hỏi, trợ cấp cho người lao động mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán, Tháng công nhân... 6 tháng đầu năm 2024, Công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp 127 lượt người với tổng số tiền 436 triệu đồng. Đối với lao động có sức khỏe loại 4, 5, Công ty đã có kế hoạch bố trí làm công việc phù hợp, tạo điều kiện cho đi điều trị bệnh và điều dưỡng kịp thời; hỗ trợ các đơn vị mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phục vụ đời sống CBCNV.

Công ty cũng đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thành lập cũng như tổ chức thăm hỏi động viên đội xung kích tham gia hỗ trợ xây dựng đường dây 500kV mạch 3 và người lao động làm việc tại hiện trường trong thời tiết nắng nóng của mùa hè; tặng quà cho CBCNV về nghỉ chế độ.

Công tác xây dựng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người lao động đang được quan tâm, duy trì và phát triển nhằm nâng cao sức khoẻ, phòng chống bệnh tật cho CNVCLĐ góp phần vào việc hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Bên cạnh đó Công đoàn đã tích cực phối hợp với chuyên môn, Nữ công, Đoàn Thanh niên thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán; cùng với phòng Tài chính – Kế toán Công ty tham gia các hoạt động an sinh xã hội thông qua việc ủng hộ tiền mua trang bị máy tính và giường ngủ cho học sinh 2 điểm trường học ở bản Sài Khao, xã Mường Lý (Mường Lát).

Công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động CNVCLĐ về nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch năm của Công ty; phổ biến, triển khai chủ đề công tác năm 2024 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Tập trung đưa Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp vào cuộc sống; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”; tuyên truyền sâu rộng về phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập nhà máy điện Hàm Rồng; 55 năm Ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc và 70 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam.

Vận động đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi “Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về công tác An toàn vệ sinh lao động”, “120 ngày nỗ lực cao nhất đảm bảo đủ điện mùa khô năm 2024”, giải chạy online “Chung bước - Đồng lòng - Thắp sáng niềm tin”, viết “Là con người thợ điện”, cuộc thi “Nét đẹp người thợ điện Việt Nam”của Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Phối hợp chuyên môn phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện phong trào “Nam giới và bình đẳng giới”, thực hành các giải pháp tiết kiệm điện, đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện và đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024. Ngoài ra tổ chức phát động, hưởng ứng tham gia sôi nổi các phong trào thi đua, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hoạt động nữ công, công tác tài chính, kiểm tra, giám sát...

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, trao đổi, thảo luận một số nội dung trọng tâm, sát với tình hình thực tế như: Vai trò của tổ chức Công đoàn trong công tác bảo vệ, chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động trong đơn vị; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia phối hợp cùng chuyên môn hăng say thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh được giao; triển khai thực hiện Quy chế dân chủ, nâng cao tinh thần đoàn kết của đoàn viên, người lao động trong đơn vị; đẩy mạnh phong trào thi đua sáng kiến, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất; nâng cao ý thức, tự giác, chấp hành nghiêm thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động của đoàn viên công đoàn, người lao động; tuyên truyền, phổ biến các quy định hiện hành về chế độ nghỉ hưu, nghỉ hưu trước tuổi, ốm đau, thai sản theo quy định của Luật BHXH để người lao động hiểu rõ; tổ chức các phong trào thể dục, thể thao nhằm nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật, giảm áp lực công việc;... Các kiến nghị, đề xuất đã được đại diện lãnh đạo công đoàn, chuyên môn công ty trao đổi, giải đáp đến các đơn vị.

Thời gian còn lại của năm 2024, Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa tiếp tục nâng cao và phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, đổi mới, sáng tạo, luôn luôn giữ vững đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cùng với cấp ủy, chuyên môn ra sức thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2024 của Công ty.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa khen thưởng 3 gia đình CBCNV Công ty đạt tiêu chí Gia đình tiêu biểu cấp Tổng công ty năm 2024.

Hùng Mạnh