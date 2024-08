Núi Bà Đen bước vào mùa Vu Lan với nhiều hoạt động văn hoá tâm linh ý nghĩa

Bước vào tháng 7 âm lịch, núi Bà Đen (Tây Ninh) trở thành điểm đến tâm linh hàng đầu Nam bộ, với rất nhiều trải nghiệm văn hoá tâm linh ý nghĩa để nhân dân và du khách gửi lòng tri ân đến bậc sinh thành.

Nghi lễ thiêng liêng trong mùa Vu Lan tại núi Bà Đen.

Lễ Vu Lan báo hiếu là một lễ hội lớn của Phật giáo và là nét văn hoá truyền thống hàng nghìn năm của dân tộc. Đây là khoảng thời gian để mỗi người thực hành và khắc sâu hạnh nguyện báo hiếu với ông bà, cha mẹ, đồng thời tưởng nhớ, tri ân tổ tiên, các anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sĩ và những người có công với tổ quốc.

Lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức vào các ngày trong tháng 7 Âm lịch, với chính lễ vào ngày Rằm tháng 7 (tức ngày 18/8/2024) tại cơ sở tự viện trên cả nước.

Tại núi Bà Đen, hệ thống chùa Bà gắn liền với huyền thoại Linh Sơn Thánh Mẫu là điểm đến hút hàng ngàn du khách đến hành hương vào mỗi mùa Vu Lan báo hiếu hàng năm. Ngay từ những ngày đầu tiên trong tháng 7 âm lịch, rất đông đảo người dân Tây Ninh và du khách trên khắp cả nước đến chiêm bái Điện Bà cùng ngôi cổ tự Linh Sơn Tiên Thạch và thực hành hạnh nguyện báo hiếu tới các bậc sinh thành.

Nhân dân và du khách thực hành hạnh nguyện báo hiếu trong mùa Vu Lan.

Chị Phạm Thị Lợi (Q.3, TPHCM) cho biết: “Vào tháng 7 Âm lịch, tôi thường đưa các con đi chùa để hiểu sâu sắc hơn về tình yêu thương và lòng hiếu hạnh. Năm nay, bên cạnh tham gia khoá lễ Vu Lan báo hiếu tại Việt Nam quốc tự (TP.HCM), gia đình tôi quay trở lại núi Bà Đen để tham dự các nghi lễ trang trọng, đặc biệt là nghi thức dâng đăng để cầu bình an cho đấng sinh thành. Với gia đình tôi, đó thực sự là trải nghiệm thiêng liêng mà hiếm nơi nào có được”.

Nằm ở độ cao 986m so với mực nước biển, núi Bà Đen được biết đến là một trong số các ngọn núi thiêng nhất cả nước. Nơi đây không chỉ gắn liền với hệ thống chùa cổ hàng trăm năm tuổi, mà còn là nơi ghi dấu chứng tích lừng lẫy một thời trong chiến tranh, nơi máu xương của bao nhiêu anh hùng dân tộc đã đổ xuống trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bởi lẽ đó, mùa Vu Lan tại núi Bà Đen không chỉ là ngày để tri ân công đức các bậc sinh thành, mà còn là dịp để nhân dân cùng cầu nguyện quốc thái dân an và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Các ngọn đèn hoa đăng cầu bình an cho cha mẹ được thả trên núi Bà Đen.

Dịp này, trên đỉnh núi Bà Đen, rất nhiều hoạt động trang trọng và ý nghĩa sẽ được tổ chức xuyên suốt trong tháng 7 Âm lịch. Vào tất cả các tối thứ 7, lễ dâng đăng sẽ được tổ chức tại quảng trường Tây Bổ Đà Sơn để Phật tử và du khách thực hành hạnh nguyện tri ân báo hiếu đến các bậc sinh thành và tỏ lòng tôn kính trước anh linh các anh hùng liệt sĩ. Từng người sẽ tự tay ráp đèn đăng, viết lời nguyện ước, đọc kinh nguyện cầu cho quốc thái dân an và cha mẹ, người thân được an lành.

Vào ngày 24-25/8/2024 (nhằm ngày 21-22/7 Âm lịch), đại lễ Vu Lan sẽ chính thức được GHPGVN tổ chức trang trọng trên đỉnh núi Bà Đen với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: Thực hành tụng niệm nguyện cầu quốc thái dân an; Nghi lễ cài hoa lên ngực áo để bày tỏ thành kính với cha mẹ, tưởng nhớ những người đã khuất và vinh danh những người còn tại thế với cháu con; Nghi thức thiền trà để Phật tử và du khách lắng nghe chia sẻ của các hoà thượng về đạo hiếu... Chương trình văn hóa nghệ thuật với các di sản văn hoá phi vật thể như múa trống Chhay- dăm, nhạc ngũ âm..., cùng các ca khúc dành cho mùa Vu Lan báo hiếu cũng sẽ liên tục được trình diễn trong hai ngày 24-25/8 để nhân dân và du khách hướng lòng thành kính về tổ tiên, cha mẹ.

Nghi lễ cài hoa trên ngực áo trong mùa Vu Lan tại núi Bà Đen.

Vào tối Thứ 7, ngày 24/8/2024, Đại lễ dâng đăng mùa Vu Lan báo hiếu sẽ là thời khắc để Phật tử và du khách gửi lời nguyện ước bình an đến các bậc sinh thành và cầu siêu cho hương linh những người đã khuất. Các ngọn đăng mang theo lời nguyện ước sẽ được thả theo dòng nước bên trụ kinh Bát Nhã giữa quảng trường rộng lớn, sau đó sẽ được hoá với mong muốn mọi điều ước sẽ thành hiện thực.

Đại lễ dâng đăng mùa Vu Lan sẽ diễn ra vào tối 24/8 trên đỉnh núi Bà Đen.

Trong suốt tháng 8 và tháng 9 năm nay, để tạo điều kiện thuận lợi cho bà con Tây Ninh và du khách đến với núi Bà Đen dịp lễ Vu Lan, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain áp dụng ưu đãi 50% giá vé cáp treo sau 17h, với mức giá chỉ còn 200.000 đồng/người. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để nhân dân và du khách tham gia lễ dâng đăng thiêng liêng vào các buổi tối thứ 7, và thử các trải nghiệm đêm độc đáo trên đỉnh núi cao nhất Nam bộ như ngắm nhìn không gian Phật giáo lung linh dưới hệ thống ánh sáng ảo diệu, hay xem show nhạc nước bên tôn tượng Bồ Tát Di Lặc ứng dụng các công nghệ hiện đại hàng đầu Việt Nam...

Với rất nhiều hoạt động ý nghĩa và các trải nghiệm văn hoá tâm linh độc đáo, núi Bà Đen sẽ mang đến một mùa Vu Lan thiêng liêng và khác biệt, nơi nhân dân và du khách cảm nhận trọn vẹn về tình yêu thương, lòng hiếu hạnh và sự bình yên nơi tâm hồn.

Tùng Dương