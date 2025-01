Nông Cống: Năm mới, thắng lợi mới

Về Nông Cống những ngày này, trên các tuyến đường, thôn xóm của huyện cờ hoa rực rỡ, nhiều cửa hàng trang hoàng rực rỡ sắc màu ngày tết, khẩu hiệu chào xuân bố trí bắt mắt trên các tuyến đường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang và Bí thư Huyện ủy Nông Cống Nguyễn Lợi Đức thăm mô hình rau sạch theo tiêu chuẩn VietGap tại xã Yên Mỹ.

Năm 2024, huyện Nông Cống đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 29/30 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Bức tranh tổng thể về một vùng quê chiêm trũng đang trên bước đường đổi mới rực rỡ hơn với nhiều gam màu nổi bật, càng khiến cho lòng người thêm rạo rực trước thềm năm mới...

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Những thành quả phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt được trong năm qua là minh chứng rõ nét cho sự cố gắng của các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, sự đồng thuận trong Nhân dân.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 10.579 tỷ đồng, vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; trong đó, nông, lâm, thủy sản 23,53%; công nghiệp - xây dựng 50,25%; dịch vụ 26,22%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 65,074 triệu đồng/năm, vượt kế hoạch. Chương trình XDNTM đạt kết quả tích cực, đến nay toàn huyện có 3 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 6 xã đạt NTM nâng cao, 20 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được tập trung chỉ đạo, toàn huyện có 27 sản phẩm được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao, 4 sao.

Sản xuất công nghiệp - xây dựng có nhiều chuyển biến tích cực, giá trị sản xuất đạt 5.567 tỷ đồng, tăng 11,12% so với cùng kỳ. Các ngành dịch vụ duy trì tốc độ tăng trưởng khá, hoạt động thương mại cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của Nhân dân. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường. Công tác phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, trong năm huyện thành lập mới 79 doanh nghiệp, đạt 121,5% kế hoạch, đưa tổng số doanh nghiệp được thành lập mới đến nay đạt 760 doanh nghiệp, tạo việc làm với thu nhập ổn định cho hàng chục nghìn lao động. Công tác quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước thực hiện kịp thời, đúng luật. Kết quả thu ngân sách đạt 1.424 tỷ đồng, đạt 136,8% dự toán tỉnh giao; chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn cơ bản đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

Hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong đó, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, các vấn đề xã hội được quan tâm và giải quyết tốt hơn. Các chính sách an sinh xã hội, người có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Phong trào khuyến học - khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã góp phần tích cực trong việc bồi dưỡng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển tại địa phương. Chất lượng khám, chữa bệnh, y tế dự phòng và kiểm soát dịch bệnh được triển khai tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Chính sách hậu phương quân đội được quan tâm thực hiện. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được tăng cường.

Năm 2024 còn được đánh dấu bởi một năm lãnh đạo chính quyền các cấp đổi mới phương thức hoạt động theo hướng cụ thể hóa, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc ngay từ cơ sở. Kỷ cương, kỷ luật hành chính được nâng cao, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong thực thi công vụ có những chuyển biến đáng kể. Chính quyền từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt việc cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số hiệu quả... Do đó, đã tạo được sự đồng thuận của Nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, triển khai toàn diện, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, có sự chuyển biến tích cực, rõ nét. Công tác tổ chức bộ máy, cán bộ và phát triển Đảng được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo thực hiện. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ triển khai minh bạch, đồng bộ, coi trọng chất lượng, được Nhân dân đánh giá cao; bộ máy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp, vì Nhân dân phục vụ. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy và phát huy truyền thống cách mạng, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong huyện. Công tác dân vận được các cấp ủy đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường, thực hiện quyết liệt, xử lý dứt điểm, kịp thời một số vụ việc phức tạp được cán bộ, đảng viên, Nhân dân đồng tình. Vai trò, vị trí của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng được khẳng định rõ nét trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng. Những thành tựu nổi bật trên càng góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên, Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Bước vào xuân mới Ất Tỵ năm 2025 - là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng - năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc đối với cả hệ thống chính trị, đối với mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân huyện Nông Cống. Do đó, cấp ủy, chính quyền các cấp trong huyện tiếp tục quyết tâm cao, phát huy thuận lợi, khắc phục những hạn chế, khó khăn, phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ với mục tiêu: giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 11.223 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 66,5 triệu đồng/năm; tổng huy động vốn đầu tư phát triển 3.000 tỷ đồng; tỷ lệ thu ngân sách nhà nước đạt trên 12% dự toán tỉnh giao...

Để đạt mục tiêu trên, Nông Cống tiếp tục tập trung chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa; tập trung các nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, XDNTM; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Tự hào với thành quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Nông Cống càng thêm vững tin bước vào xuân mới, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Bài và ảnh: Khánh Phương