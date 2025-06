Những gam màu tươi sáng

Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch COVID-19 bùng phát kéo dài, nhưng với sự vào cuộc nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Thiệu Dương (TP Thanh Hóa) đã hoàn thành và vượt kế hoạch 29/30 chỉ tiêu đề ra, đưa phường phát triển toàn diện về mọi mặt.

Hệ thống giao thông ở phường Thiệu Dương được đầu tư khang trang, đồng bộ.

Quán triệt sâu sắc tinh thần “Đoàn kết - kỷ cương - nêu gương - sáng tạo - phát triển”, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, phường Thiệu Dương đã triển khai nhiệm vụ với nhiều giải pháp quyết liệt nhằm huy động mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Điểm sáng nổi bật trên bức tranh kinh tế - xã hội của phường 5 năm qua là kinh tế tiếp tục tăng trưởng cao và trên từng lĩnh vực đều có bước phát triển tích cực. Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm giai đoạn 2020-2025 đạt 16,1%, tăng 1,3% so với giai đoạn 2015-2020 và tăng 0,6% so với chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, trong đó nông nghiệp - thủy sản chiếm 2,3%, công nghiệp - xây dựng chiếm 55%, thương mại - dịch vụ chiếm 42,7%.

Dịch vụ - thương mại tiếp tục khẳng định là ưu thế vượt trội trong cơ cấu kinh tế của phường. Những năm gần đây, các loại hình dịch vụ - thương mại ở Thiệu Dương phát triển nhanh chóng cả về loại hình, số lượng và quy mô, tạo nên hoạt động thương mại nhộn nhịp, đồng thời cũng tạo ra bước đột phá, phù hợp với xu hướng mua sắm hiện đại của người dân. Nhờ đó, tốc độ tăng giá trị sản xuất ngành dịch vụ - thương mại bình quân giai đoạn 2020-2025 đạt 9.213 tỷ đồng, tăng 4.851 tỷ đồng so với giai đoạn 2015-2020.

Tiểu thủ công nghiệp và xây dựng tăng trưởng khá với tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 42,7%, tăng 7,23% so với giai đoạn 2015-2020. Doanh nghiệp phát triển cả về số lượng, quy mô và cơ cấu ngành nghề. Trong 5 năm, toàn phường có 193 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 154 doanh nghiệp so với giai đoạn 2015-2020 và tăng 145 doanh nghiệp so với chỉ tiêu nghị quyết đại hội. Ngoài ra, trên địa bàn phường còn có 1.024 hộ kinh doanh cá thể, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương.

Dù nông nghiệp không giữ vai trò chủ đạo của nền kinh tế, nhưng phường vẫn tập trung áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả cây trồng. Hiện nay, diện tích đất nông nghiệp được đưa vào sản xuất 2 vụ/năm đạt trên 90%, tăng 150% so với giai đoạn trước, trong đó có 87,7ha được tích tụ để sản xuất tập trung theo quy mô cánh đồng mẫu lớn, áp dụng công nghệ cao, tăng 28ha so với mục tiêu nghị quyết đại hội đề ra, đưa tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân ngành nông nghiệp đạt 3,64%.

5 năm qua, phường Thiệu Dương đã tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư và hỗ trợ tích cực đối với các doanh nghiệp. Phường cũng tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ và vận dụng linh hoạt, hiệu quả cơ chế, chính sách của tỉnh, của thành phố, đồng thời huy động có hiệu quả nguồn lực của địa phương và trong Nhân dân để đầu tư xây dựng các công trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2020-2025, tổng vốn đầu tư phát triển của phường đạt 885 tỷ đồng, tăng 168 tỷ đồng so với chỉ tiêu nghị quyết và tăng 267 tỷ đồng so với giai đoạn 2015-2020. Phường cũng phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất và Ban Quản lý đầu tư xây dựng thành phố tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng để triển khai 2 dự án trọng điểm của thành phố và tỉnh là Dự án khu dân cư phục vụ di dân vùng lũ phường Thiệu Dương với tổng diện tích 17,6ha và Dự án tuyến tỉnh lộ 502 (đoạn từ ngã ba cây xăng phường Thiệu Dương đi cầu phao Vồm, phường Thiệu Khánh).

Cùng với kinh tế, văn hóa - xã hội cũng chuyển biến tiến bộ góp phần làm tươi sáng hơn diện mạo đô thị của phường. Toàn phường có 8/10 tổ dân phố và 2/3 trường học được công nhận kiểu mẫu; tỷ lệ gia đình văn hóa bình quân giai đoạn 2021-2025 đạt 92,72%, tăng 2,72% so với nghị quyết. Năm 2024, Thiệu Dương được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị; phường hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số. Sự cố kết cộng đồng của người dân được nâng lên, từ “vì lợi ích cá nhân” chuyển thành “vì lợi ích cộng đồng để phục vụ trở lại cho lợi ích cá nhân”. Vì thế, dẫu “tấc đất” là “tấc vàng”, nhưng Nhân dân trong phường đã tự nguyện hiến 4.508m2 đất ở, 2.260m2 đất vườn và tài sản trên đất, trị giá khoảng 24,69 tỷ đồng để làm đường giao thông, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp cho phường.

Những con số phản ánh kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ qua cũng chính là sự phản ánh hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng ủy, HĐND, UBND phường, sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sâu sát của MTTQ, các tổ chức đoàn thể và các tổ dân phố. Đặc biệt, kết quả trên cũng phản ánh rõ nét tinh thần đoàn kết “trên dưới một lòng” của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ. Đó chính là nguồn sức mạnh to lớn đưa vùng đất Thiệu Dương ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: Minh Khôi