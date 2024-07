Những doanh nghiệp mang đến nguồn thu nghìn tỷ cho ngân sách

6 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách Nhà nước toàn tỉnh đạt 29.670 tỷ đồng, bằng 83,4% dự toán và tăng 40,6% so với cùng kỳ. Trong thành quả “kỷ lục” này có sự đóng góp rất lớn của các doanh nghiệp (DN) tại Khu Kinh tế Nghi Sơn (KKTNS). Theo đó, chỉ 6 DN lớn tại KKTNS đã đóng góp tới hơn 14.623 tỷ đồng, chiếm gần 49,3% tổng thu ngân sách toàn tỉnh.

Những chuyến tàu chở dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đóng góp nguồn ngân sách lớn cho tỉnh Thanh Hóa từ thuế nhập khẩu. Ảnh: PV

Luôn giữ vị trí chủ đạo trong đóng góp ngân sách tại KKTNS và quy mô toàn tỉnh là Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Sau khi hoàn thành bảo dưỡng lần đầu vào cuối năm 2023, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn luôn vận hành vượt công suất thiết kế. 6 tháng đầu năm, nhà máy đã nhập khẩu gần 5,7 triệu tấn dầu thô, tăng 17,29% so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất hàng hóa của nhà máy đạt hơn 91.060 tỷ đồng, tăng hơn 19,9% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách Nhà nước của DN trong 6 tháng đầu năm nay đạt 13.200 tỷ đồng, tăng 24,9% so với cùng kỳ.

Được biết, ngày 5/7 vừa qua, tàu Sea Pearl, quốc tịch Hy Lạp, chở 270.000 tấn dầu thô, xuất phát từ Kuwait ngày 17/6 đã cập phao rót dầu không bến an toàn. Đây là chuyến tàu VLCC (tàu chở dầu thô rất lớn) thứ 200 cung cấp dầu cho nhà máy, là dấu mốc khẳng định sự vận hành liên tục ổn định của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn sau gần 7 năm chính thức đi vào hoạt động. Như vậy, tính từ chuyến tàu VLCC đầu tiên vào cảng Nghi Sơn ngày 22/8/2017, sau gần 7 năm, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đã tiếp nhận thành công 200 chuyến tàu VLCC, tương đương với hơn 55,6 triệu tấn dầu thô. Số thuế thu từ hoạt động nhập khẩu dầu thô đạt hơn 69.300 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn, 6 tháng đầu năm 2023, 23 chuyến tàu nhập dầu thô đã nộp ngân sách con số là 9.867 tỷ đồng, chiếm 84% tổng khối thu ngân sách của Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đến nay. Điều đó cho thấy Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn đóng vai trò vô cùng quan trọng trong thu nộp ngân sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là đối với KKTNS.

Xếp vị trí thứ 2 trong đóng góp ngân sách tại KKTNS là Công ty CP Tập đoàn VAS Nghi Sơn với con số 622 tỷ đồng. Được biết, 6 tháng đầu năm, giá trị hàng hóa sản xuất của DN đạt 7.952 tỷ đồng. Nhiều sản phẩm tăng trưởng khá tốt như thép cán tăng 10%; giá trị các sản phẩm xuất khẩu cũng tăng 65%, trong đó xuất khẩu phôi thép tăng 66% và xuất khẩu thép cán tăng 118%.

Được biết, cùng với khai thác và giữ vững các thị trường truyền thống, các sản phẩm thép VAS đã chinh phục thêm các thị trường mới như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Guatemala... trong vài năm gần đây. Hiện nay, Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2 với công suất 3 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng đang đi vào giai đoạn hoàn thiện, kỳ vọng sẽ gia tăng nguồn thu cho tỉnh trong những năm sắp tới. Theo đại diện VAS Nghi Sơn, song hành với việc nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm, việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách Nhà nước và ổn định việc làm cho người lao động cũng luôn được công ty quan tâm. Hiện nay, DN đang tạo việc làm cho 1.922 lao động, với mức thu nhập bình quân của lao động Việt Nam là 12,9 triệu đồng/người/tháng.

Xếp thứ 3 tại KKTNS về nộp ngân sách là Công ty TNHH Điện Nghi Sơn 2. 6 tháng đầu năm nay, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 được huy động tối đa công suất phát lên lưới, do đó các chỉ tiêu sản xuất của DN tăng trưởng đột phá. DN đã phát lên lưới điện quốc gia hơn 4,4 tỷ KWh điện, bằng 202% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất đạt 8.710 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ. DN đã nộp ngân sách Nhà nước 610 tỷ đồng và dự kiến cả năm, số nộp ngân sách của DN đạt 1.118 tỷ đồng.

Ngoài 3 DN có số nộp ngân sách “khủng” trên, 3 DN tiếp theo tại KKTNS có đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh là Công ty Xi măng Nghi Sơn với 91,5 tỷ đồng; Công ty TNHH Dầu thực vật khu vực miền Bắc Việt Nam với 52 tỷ đồng; Nhà máy Xi măng Đại Dương với 47,9 tỷ đồng. Ngoài ra, các DN như Nhà máy Sản xuất bao bì Đại Dương, Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam, Công ty CP Oldendorff Carriers Việt Nam, Công ty TNHH Lionas Metal, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn 1... cũng đóng góp con số hàng chục tỷ đồng cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa.

Vận hành tại Phòng điều khiển trung tâm - Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Theo Ban Quản lý KKTNS và các Khu Công nghiệp (KCN), những tháng đầu năm, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN nói chung vẫn còn gặp nhiều khó khăn do biến động của thị trường, nhất là các chi phí đầu vào, xung đột trên biển Đỏ ảnh hưởng tới lịch trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu và giá cước vận tải... Tuy nhiên, tình hình sản xuất, kinh doanh tại các DN trong KKTNS và các KCN vẫn cơ bản ổn định. Tổng giá trị sản xuất của các DN đạt 127.344 tỷ đồng tăng 31% so với cùng kỳ; nộp ngân sách ước các DN tại KKTNS và các KCN đạt 15.158 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Các DN đang tạo việc làm giải quyết việc làm cho hơn 98.000 lao động. Đặc biệt, một số DN lớn tại KKTNS hoạt động khá ổn định, là động lực cho tăng trưởng ngành công nghiệp của cả tỉnh cũng như chi phối nguồn thu ngân sách Nhà nước.

Tiếp tục tạo đà tăng trưởng, thu hút đầu tư vào KKTNS và các KCN, những tháng đầu năm nay, Ban Quản lý KKTNS và các KCN tổ chức nhiều hội nghị để đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án lớn, trọng điểm như: Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn; Dự án hạ tầng KCN số 3, số 19, số 17, số 20, KCN Đồng Vàng, KCN Luyện kim thuộc KKTNS; KCN phía Nam KCN Lam Sơn - Sao Vàng; KCN Phú Quý, huyện Hoằng Hóa; KCN phía Tây TP Thanh Hóa; KCN Giang Quang Thịnh, huyện Thiệu Hóa; Cảng container Long Sơn; Cảng tổng hợp Long Sơn; Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn số 2; Nhà máy Sản xuất vật liệu bảo ôn và tấm thạch cao Long Sơn; nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép công nghệ cao Đại Dương; Nhà máy sản xuất vải Billion Union Việt Nam,..

Hiện nay, tại KKTNS và một số KCN, một số dự án cũng đã hoàn thành và khởi động sản xuất, kinh doanh như: Nhà máy Sản xuất lốp ô tô Radial; Nhà máy công nghiệp SAB Việt Nam... Nhiều chủ đầu tư cũng đang tích cực triển khai các dự án lớn, kỳ vọng sẽ đóng góp thêm những con số thu ấn tượng cho ngân sách tỉnh Thanh Hóa thời gian tới.

Minh Hằng