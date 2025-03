Nhật Bản xây dựng nhà ga đầu tiên trên thế giới bằng công nghệ in 3D

Theo phóng viên tại Tokyo, ngày 26/3, Công ty Đường sắt Tây Nhật Bản (JR West) đã xây dựng một nhà ga bao gồm các bộ phận được chế tạo bằng công nghệ in 3D. Đây là nhà ga đầu tiên trên thế giới được xây dựng bằng công nghệ in 3D.

Nhà ga xe lửa in 3D đầu tiên trên thế giới sẽ được xây dựng tại Nhật Bản chỉ trong sáu giờ. (Ảnh: West Japan Railway Group)

Công ty cho biết nhà ga được xây dựng tại ga Hatsushima ở thành phố Arida, tỉnh Wakayama nằm trên tuyến đường sắt Kisei, cao khoảng 2,6 mét, với diện tích khoảng 10m2. Nhà ga gồm 4 phần do Serendix - công ty xây dựng Nhật Bản, sản xuất.

Công nghệ xây dựng của Serendix sử dụng một quá trình gọi là in 3D với vữa, bao gồm 3 bước. Đầu tiên, công nghệ in 3D được sử dụng để tạo ra khuôn mẫu cho các bộ phận của nhà ga, như mái và tường từ vữa (hỗn hợp gồm cát, xi-măng và nước). Máy in 3D sẽ in vữa thành từng lớp, giúp tạo ra hình dạng của các bộ phận nhà ga.

Sau khi khuôn mẫu được tạo ra, nhà sản xuất sẽ đặt thép gia cố (thường gọi cốt thép) vào những phần rỗng bên trong cấu trúc tường và mái. Thép gia cố này giúp tăng độ bền của công trình, giúp chịu lực tốt hơn.

Cuối cùng, bê tông được đổ vào phần rỗng có thép gia cố bên trong để tạo thành lớp cứng và bền vững. Bê tông là vật liệu chủ yếu giúp nhà ga vững chắc và chịu được các lực tác động từ môi trường, như động đất.

JR West cho biết nhà ga có khả năng chống động đất tương tự như các ngôi nhà bê tông cốt thép. Công ty tiến hành xây dựng và hoàn thành công trình trong khoảng 2 giờ rưỡi, ngắn hơn đáng kể so với các phương pháp thông thường.

Chi phí xây dựng nhà ga này ước tính chỉ bằng 50% so với sử dụng bê tông cốt thép. JR West cho biết đang cân nhắc sử dụng công nghệ máy in 3D để xây dựng lại các nhà ga khác./.

Theo TTXVN