Nhân rộng mô hình “Dân vận khéo” ở Như Thanh

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị trên địa bàn huyện Như Thanh đã cụ thể hóa phong trào “Dân vận khéo” bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Thực hiện tốt công tác dân vận, Nhân dân thôn Đồng Hải, xã Hải Long đã chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Hằng năm, cùng với xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị đăng ký xây dựng, tổ chức thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện Như Thanh luôn coi trọng việc biểu dương, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình. Vì vậy, phong trào đã tạo sự lan tỏa sâu rộng trong các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể chính trị và Nhân dân, với nhiều cách làm hay sát với tình hình thực tế tại đơn vị, địa phương.

Về thôn Đồng Hải, xã Hải Long - điểm sáng trong thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng về sự đổi thay của vùng quê thuần nông trước đây còn gặp nhiều khó khăn. Đi trên con đường bê tông hóa kiên cố, hai bên đường là cảnh quan xanh- sạch - đẹp, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Chu Sỹ Long, phấn khởi cho biết: "Năm 2020, thôn được công nhận thôn NTM kiểu mẫu. Đến năm 2023 là thôn đầu tiên của xã Hải Long đạt thôn thông minh. Có được thành quả trên, công tác dân vận có vai trò rất quan trọng. Với cách làm là các thành viên tổ dân vận phải gương mẫu đi đầu, thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong Nhân dân. Từ đó, tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân".

Bằng việc khéo dân vận, từ năm 2015 đến nay, Nhân dân trong thôn đã tự nguyện hiến 2.500m2 đất, phá bỏ tường rào, các công trình phụ, mở rộng đường giao thông nông thôn; xây dựng hệ thống rãnh thoát nước; lắp đặt camera an ninh. Từ khi triển khai mô hình camera an ninh đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, hạn chế các hành vi trộm cắp vặt, gây mất trật tự, các tệ nạn xã hội ở thôn.

Ông Quách Văn Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hải Long, cho biết: Thông qua “Dân vận khéo”, xã Hải Long đã huy động được tổng nguồn vốn XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu ở địa phương là 189,591 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đóng góp từ Nhân dân đạt hơn 156 tỷ đồng, chiếm 81,3%. Kết quả này là một trong những minh chứng rõ nét vai trò quan trọng của công tác dân vận ở địa phương, góp phần đưa xã Hải Long đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Theo thống kê của Ban Dân vận Huyện ủy Như Thanh, từ năm 2021 đến nay, toàn huyện xây dựng được 349 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Tiêu biểu như trên lĩnh vực phát triển kinh tế với mô hình trồng cây đào, thanh long ruột đỏ 12ha, trồng rau má 0,8ha, nho sữa 0,4ha tại xã Xuân Du; mô hình sản xuất miến dong, trồng cây cam, quýt, bưởi ở xã Yên Lạc; mô hình trang trại chăn nuôi lợn nái ngoại với quy mô 200 nái sinh sản tại xã Phú Nhuận... Hiệu quả của các mô hình đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 64,23 triệu đồng/năm. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, “Dân vận khéo” tập trung vào việc vận động Nhân dân đoàn kết, tự nguyện, tự giác thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, quy ước, hương ước ở các khu dân cư; xây dựng nếp sống văn hóa công sở... Nổi bật như các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Tiếng trống khuyến học”; phong trào văn hóa, văn nghệ phát triển rộng khắp, tạo điều kiện cho người dân có sân chơi lành mạnh, bổ ích. Từ các phong trào đã giúp người dân có ý thức trong việc thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung chỉ đạo xây dựng các phong trào thi đua yêu nước. Tiêu biểu phải kể đến phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thực hiện phong trào này, trong giai đoạn 2021-2023, toàn huyện đã huy động làm được 185 căn nhà cho hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, với số tiền 5,53 tỷ đồng. Đó còn là phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác” của Huyện đoàn Như Thanh với nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực, như: “Chung tay XDNTM”, “bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp”. Hay phong trào “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, “Khu dân cư tự quản bảo đảm vệ sinh môi trường” của Hội Liên hiệp phụ nữ... Các phong trào thi đua, các mô hình “Dân vận khéo” tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các khu dân cư, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, từng bước cải thiện đời sống Nhân dân, nhất là hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Bài và ảnh: Trung Hiếu