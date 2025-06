Nhân Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6: Đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy

Lực lượng công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy. Nhiều vụ án, chuyên án với số lượng tang vật lớn được phá thành công cho thấy sự nỗ lực của các lực lượng chức năng trên hành trình loại trừ “cái chết trắng” ra khỏi cộng đồng.

Lực lượng công an kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, nhà nghỉ..., không để đối tượng lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy. Ảnh: Quốc Hương

Thượng tá Trịnh Văn Phú, Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh, cho biết: "Thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy trên địa bàn tỉnh đã được đấu tranh quyết liệt và kiểm soát hiệu quả, do đó không còn các điểm, tụ điểm hoạt động nhức nhối, phức tạp về ma túy. Tuy nhiên với đặc điểm địa bàn rộng, dân số đông, vị trí địa lý tiếp giáp trực tiếp với các địa bàn trọng điểm về ma túy trong nước và tỉnh Hủa Phăn (Lào), với 213,6km đường biên giới, chịu ảnh hưởng từ tình hình mua bán, vận chuyển ma túy tại khu vực Tam giác vàng, nên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp".

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép ma túy ngày càng khép kín, chủ yếu là quan hệ huyết thống trong gia đình, họ hàng, đệ tử ruột. Ngoài những thủ đoạn phổ biến, mang tính truyền thống thì hiện nay xuất hiện tình trạng tội phạm ma túy sử dụng công nghệ cao, chúng giao dịch mua bán trên không gian mạng, thông qua các ứng dụng mạng xã hội như facebook, zalo, viber... và thanh toán qua các tài khoản ngân hàng không đứng tên các đối tượng.

Trước thực trạng trên, lực lượng công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác phòng, chống tội phạm về ma túy; tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai các kế hoạch, phương án đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn một cách có hiệu quả. Bên cạnh đó, lực lượng công an đã phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động trao đổi thông tin, tài liệu phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các đường dây, đối tượng, tụ điểm phạm tội ma túy hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy.

Mặt khác, tổ chức nắm bắt tình hình các đối tượng và lập hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi cai nghiện bắt buộc, giảm nguy cơ và nhân tố phát sinh tội phạm... Bên cạnh đó, lực lượng công an tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan tiến hành kiểm tra, quản lý chặt các cơ sở kinh doanh karaoke, dịch vụ lưu trú, nhà trọ, nhà nghỉ, nhà cho thuê... không để đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Lực lượng công an trong tỉnh cũng phối hợp với các ngành, đoàn thể trên địa bàn triển khai hiệu quả đề án cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; phát động sâu rộng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với việc tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và Nhân dân ký cam kết; quản lý, giáo dục chồng, con, người thân trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội liên quan đến ma túy.

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng phòng, chống ma túy tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện, bắt, xử lý 180 vụ, 417 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma túy; triệt xóa bóc gỡ 6 đường dây tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy lớn, hoạt động liên huyện, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Trong đó, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 175 vụ, 410 đối tượng; triệt xóa 6 đường dây, 1 điểm nguy cơ phức tạp về ma túy; thu giữ 386g heroin, 8.000 viên ma túy tổng hợp. Điển hình, ngày 17/4/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh do đối tượng Nguyễn Bá Khánh, sinh năm 1989 ở phường An Hưng (TP Thanh Hóa) cầm đầu, bắt giữ 7 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tài liệu, tang vật khác có liên quan. Trước đó, ngày 17/3/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và Công an xã Bãi Trành (Như Xuân) đã phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1991 và Hồ Tiến Bảo, sinh năm 1992, đều trú tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An đang có hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Vật chứng thu giữ được 6.000 viên hồng phiến...

Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục tăng cường lực lượng, triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp loại tội phạm này; đồng thời duy trì các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt chẽ các địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm, không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Quốc Hương