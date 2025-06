(Baothanhhoa.vn) - Những tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian rộng lớn của một nông trại. Các bé mầm non tay cầm rổ nhỏ háo hức nhặt trứng gà, hái rau, cho nhím ăn bí... Có em còn rụt rè nép sau cô giáo, nhưng cũng có em say mê khám phá từng luống rau, từng bụi cây. Đó là một buổi học ngoài trời hay còn gọi là “du lịch trải nghiệm” dành cho lứa tuổi mầm non, đang ngày càng trở thành xu hướng giáo dục hiện đại được nhiều trường học và phụ huynh ủng hộ.

{title} Những bài học không có trong sách vở Những tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian rộng lớn của một nông trại. Các bé mầm non tay cầm rổ nhỏ háo hức nhặt trứng gà, hái rau, cho nhím ăn bí... Có em còn rụt rè nép sau cô giáo, nhưng cũng có em say mê khám phá từng luống rau, từng bụi cây. Đó là một buổi học ngoài trời hay còn gọi là “du lịch trải nghiệm” dành cho lứa tuổi mầm non, đang ngày càng trở thành xu hướng giáo dục hiện đại được nhiều trường học và phụ huynh ủng hộ. Học sinh của Mầm non tư thục ACE Montessori Preschool, TP Sầm Sơn tham gia du lịch trải nghiệm tại nông trại Trang Farm. Ông Nguyễn Hà Thanh, chủ cơ sở Mầm non tư thục ACE Montessori Preschool, TP Sầm Sơn cho rằng du lịch trải nghiệm là một phần quan trọng trong chương trình giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. “Trẻ em học hiệu quả nhất khi được trực tiếp nhìn, nghe, chạm, ngửi, nếm - tức là sử dụng toàn bộ giác quan. Những buổi trải nghiệm ở môi trường bên ngoài giúp trẻ vừa học, vừa chơi một cách tự nhiên, không gò bó". Không gian lớp học được mở rộng ra đồng ruộng, vườn cây, khu sinh thái, nơi trẻ không chỉ quan sát mà còn được thử sức với nhiều hoạt động “lần đầu tiên” như trồng cây, làm bánh, hái dâu, cho nhím ăn... Từ đó, các em phát triển khả năng khám phá, ghi nhớ và phản ứng linh hoạt trước những tình huống thực tế - điều mà sách vở hay tranh ảnh không thể truyền tải trọn vẹn. Không ít phụ huynh băn khoăn: Trẻ mầm non còn quá nhỏ để đi du lịch, liệu có an toàn, có tiếp thu được gì không? Nhưng thực tế cho thấy, chính những chuyến đi đó lại là cơ hội để các bé học được những bài học đầu đời quý giá về sự tự lập, tình bạn, tinh thần hợp tác và thậm chí là vượt qua nỗi sợ. “Bé nhà tôi vốn nhút nhát, chỉ quanh quẩn chơi với ông bà. Sau chuyến đi đến nông trại Trang Farm, bé về kể chuyện rất hào hứng, còn mang theo giỏ dâu tây tự hái về biếu ông bà, bố mẹ”, chị Trần Thị Nhung, một phụ huynh ở TP Sầm Sơn chia sẻ. Bên cạnh đó, du lịch trải nghiệm còn giúp trẻ học cách giao tiếp, chờ đợi đến lượt, lắng nghe người khác, tuân thủ quy tắc chung. Đây là những kỹ năng quan trọng để hình thành nhân cách và khả năng thích nghi xã hội sau này. Một số chương trình còn lồng ghép các yếu tố giáo dục giới tính, bảo vệ môi trường, yêu quý động vật thông qua các trò chơi, tình huống thực tế giúp trẻ được giáo dục một cách tự nhiên, không khiên cưỡng. Đặc biệt, một trong những lợi ích lớn của du lịch trải nghiệm là tạo ra không gian kết nối giữa trẻ và người lớn, bao gồm cả giáo viên và cha mẹ. Trong hành trình đó, cô giáo không chỉ là người dạy mà còn là người bạn đồng hành, người dẫn dắt, chia sẻ cảm xúc với trẻ. “Sau một buổi trải nghiệm tôi thấy bé gắn bó hơn với cô giáo. Bé về kể chuyện cô cõng mình qua vũng nước, rồi cùng hái dâu, trồng cây ra sao. Những điều con kể cũng khiến cho chúng tôi yên tâm hơn”, anh Nguyễn Văn Tùng chia sẻ. Hiện nay có nhiều chương trình còn khuyến khích phụ huynh cùng tham gia để tạo sự gắn kết ba bên: nhà trường - gia đình - học sinh. Trong một xã hội bận rộn, thiếu những khoảng thời gian chất lượng giữa cha mẹ và con cái, du lịch trải nghiệm mầm non trở thành dịp đặc biệt để cả nhà “tạm tách” khỏi công nghệ và gần gũi nhau hơn. Giữa nhịp sống hiện đại, trẻ em đang ngày càng bị “vây kín” bởi công nghệ, nhà ở chật hẹp, những khoảng không gian trải nghiệm ngày càng thu hẹp. Trong bối cảnh đó, các chuyến du lịch trải nghiệm không chỉ là “đổi gió” hay giải trí đơn thuần, mà còn là cơ hội vàng để trẻ được lớn lên với thiên nhiên, với cộng đồng, với những bài học sống động và đầy cảm xúc. Bài và ảnh: Phương Đỗ



