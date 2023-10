Khởi nghiệp từ nghề may gia công

Khởi nghiệp từ một bàn máy may và một máy vắt sổ, đến nay chị Trần Thị Hà ở thôn Phú Yên, xã Đông Nam (Đông Sơn) đã xây dựng được nhà xưởng may hoạt động hiệu quả. Hằng tháng, cơ sở may của chị xuất ra thị trường hàng ngàn sản phẩm, tạo việc làm thường xuyên cho 10 lao động nữ địa phương với mức thu nhập từ 5 đến 6 triệu đồng/người/tháng.

Chị Trần Thị Hà (ngoài cùng bên phải ảnh) giới thiệu sản phẩm với lãnh đạo địa phương.

Có được thành quả trên con đường khởi nghiệp, chị Hà đã phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, vất vả. Khởi nghiệp đã khó, đối với phụ nữ vùng nông thôn lại càng khó khăn hơn nhiều. Nhưng với ý chí quyết tâm, chị không chỉ gây dựng được nghề, giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn góp phần vào công tác giảm nghèo của địa phương.

Qua tìm hiểu câu chuyện khởi nghiệp của chị được biết, vì gia cảnh quá khó khăn nên năm 2013 chị xuất khẩu lao động sang Đài Loan (Trung Quốc). Cuộc sống xa xứ vất vả vô cùng, chẳng may trong thời gian này chồng mắc bệnh hiểm nghèo rồi mất, các con đang còn nhỏ, nhưng chị vẫn gắng gượng bám trụ để có đồng vốn về quê lập nghiệp. Thương chồng, con trải qua giai đoạn khó khăn nhất mà không có bàn tay chăm sóc của người vợ, người mẹ, chị Hà nhiều đêm trăn trở mong đến ngày trở về.

Năm 2019, chị Hà về quê lập nghiệp, một mình vất vả nuôi 3 con ăn học. Trải qua bao biến cố, chị càng quyết tâm lấy lại dũng khí làm chỗ dựa cho các con. Chị kết nối với những người bạn cũ và được chị em giới thiệu làm nghề may gia công. Ban đầu chị nhận hàng về làm. May thay, các con của chị chăm ngoan, chịu khó học tập khiến chị vui lòng và có thêm động lực phấn đấu. Số tiền chị tích lũy bao năm nơi đất khách quê người, chị vẫn dành dụm, ấp ủ đầu tư vào một việc gì đó thật chắc chắn mới làm. Nghề may gia công của chị khá suôn sẻ, số lượng hàng may nhận về mỗi đợt một nhiều nên chị càng quyết tâm phát triển cơ sở may mặc, nhằm tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ nông nhàn cũng có những khó khăn như mình.

Ban đầu, cơ sở của chị còn nhỏ, chật hẹp, do nguồn vốn chưa đủ, sau đó chị quyết định vay thêm vốn Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện để sửa chữa, mở rộng cơ sở và mua máy may về gia công. Xưởng may của chị dần phát triển và có sự đồng hành của cô con gái lớn đã tạo được việc làm ổn định cho chị em phụ nữ trong thôn, đa số là các mẹ “bỉm sữa”. Bình quân mỗi tháng, xưởng xuất 5.000 áo học sinh; 3.000 áo chống nắng... Những lúc cao điểm đơn hàng nhiều, cơ sở tạo điều kiện thuận lợi cho chị em làm việc đạt năng suất, hiệu quả cao nhất để được hưởng quyền lợi theo đúng sức lao động bỏ ra.

Cùng lúc gánh trên vai trách nhiệm của người phụ nữ trụ cột gia đình, người chủ cơ sở có hơn 10 lao động và mẹ của 3 người con, chị Hà lấy làm hạnh phúc và tự hào vì những thành quả mình đạt được. Thế nhưng, khó khăn tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn và đức hy sinh của chị. Con trai út của chị bị suy thận nhiều năm nay, chi phí chạy chữa khá tốn kém nên chị vẫn ưu tiên hàng đầu việc chăm sóc con. Cảm phục tấm lòng của chị, nhiều chị em làm việc trong xưởng càng nỗ lực làm nhiều hơn sản phẩm đạt chất lượng và số lượng đơn hàng để chị Hà yên tâm.

Chị Hà là một trong 8 hội viên làm chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, may mặc... tại địa phương. Ngoài công việc tại xưởng may, chị thường xuyên tham gia các hoạt động do hội phụ nữ và chính quyền địa phương phát động. Gia đình chị đã hiến đất ở để mở rộng đường giao thông; hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động tại thôn... Dù ở đâu, công việc gì, chị cũng miệt mài nuôi ước mơ thành hiện thực. Chị đã và đang góp phần nhỏ bé của mình lan tỏa việc làm tốt, vươn lên làm giàu chính đáng.

Bài và ảnh: Minh Trang