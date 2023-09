Khắc tinh của tội phạm công nghệ cao

Hơn 15 năm công tác tại Công an huyện Như Xuân, anh Lê Hữu Toàn, Đội trưởng Đội Hình sự trở thành “khắc tinh” của tội phạm sử dụng công nghệ cao khi tham gia triệt phá hàng loạt băng nhóm lừa đảo liên tỉnh.

Trung tá Lê Hữu Toàn nghiên cứu hồ sơ vụ án.

Sau khi tốt nghiệp Học viện An ninh, Lê Hữu Toàn đã về công tác tại Công an huyện Như Xuân. Trước tình trạng các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ bùng phát mạnh, anh nhanh chóng nhập cuộc vào nhiều chuyên án lớn.

Theo Trung tá Lê Hữu Toàn, cho biết: Tội phạm sử dụng công nghệ cao không manh động, liều lĩnh như ma túy, hình sự nhưng phạm vi hoạt động phạm tội và tầm ảnh hưởng có thể là liên quốc gia. Các đối tượng phạm tội không những trình độ cao mà còn có cả đội ngũ trợ thủ am hiểu về công nghệ với hệ thống máy móc hiện đại. Các đối tượng lợi dụng tâm lý hám lợi, ham rẻ, sợ hãi của một số người để thực hiện hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, phá án trên không gian mạng cũng gặp rất nhiều khó khăn do địa bàn hoạt động của nhóm tội phạm thường rộng, nhiều nơi, nếu không kịp khống chế các đối tượng có thể tiêu hủy chứng cứ, phá hủy máy móc, thiết bị...

Những năm qua, số người bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng ngày càng tăng và số tiền ngày càng lớn. “Những năm gần đây, số người đến Công an Như Xuân báo án ngày càng nhiều, không chỉ ở huyện Như Xuân mà trong toàn tỉnh. Trong số họ có những người nghèo, người già, số tiền họ tích cóp cả đời bị lừa đảo, chiếm đoạt. Khi họ đến báo án, tôi nghĩ không lẽ mình lại thua bọn tội phạm”, anh Toàn tâm sự. Với trách nhiệm của một chiến sĩ công an, anh Toàn cùng với đồng đội đã lăn xả vào những chuyên án lớn, quyết tâm bằng mọi giá đưa những kẻ lừa đảo ra pháp luật trừng trị.

Các chuyên án liên quan đến công nghệ cao thực sự là cuộc “đấu trí” giữa chiến sĩ công an và tội phạm. Bằng nghiệp vụ, từ những tin tình báo, anh Toàn và đồng đội đã từng bước tìm ra “chân rết” của một nhóm tội phạm liên tỉnh. Điển hình, năm 2019, bằng nghiệp vụ trinh sát, đội đã tìm ra băng nhóm tội phạm rửa tiền, chiếm đoạt tài sản, đang trốn tại TP Hồ Chí Minh. Thời điểm đó, TP Hồ Chí Minh đang bị dịch bệnh bùng phát, bị phong tỏa nghiêm ngặt. Ngay khi dịch bệnh lắng xuống, anh Toàn đã cùng đồng đội bắt chuyến bay đầu tiên vào TP Hồ Chí Minh. “Ai cũng bảo chúng tôi liều, vì mọi người đang cố thoát khỏi tâm dịch, chúng tôi lại lao vào tâm dịch. Nhưng nếu không đi thì bọn tội phạm có thể trốn thoát, bao công sức của anh em đổ sông, đổ biển”. Chuyến công tác đặc biệt vào TP Hồ Chí Mình đã thành công, anh Toàn và đồng đội đã bắt gọn băng nhóm tội phạm và đưa chúng ra ánh sáng pháp luật.

Không những giỏi chuyên môn, với cương vị là một đội trưởng, Trung tá Lê Hữu Toàn luôn biết cách “truyền lửa” để mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đội có tư tưởng vững vàng, không dao động, không ngại khó khăn vất vả, nêu cao ý chí chiến đấu tấn công tội phạm, sẵn sàng đi bất cứ đâu, làm bất cứ nhiệm vụ gì khi được tổ chức phân công. Luôn coi đồng chí, đồng đội là những người anh em thân cận, anh vừa dẫn dắt, vừa chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời bản thân cũng là tấm gương để cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Theo đó, từ tháng 1-2020 đến nay Đội Hình sự, Công an huyện Như Xuân đã phát hiện, tiếp nhận, xử lý 25 vụ, bắt và xử lý 86 đối tượng (chủ yếu là người tỉnh ngoài) liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao chiếm đoạt tài sản, thu hồi khoảng 5 tỷ đồng trả cho người dân là bị hại trong các vụ án trên. Cụ thể: 6 vụ đánh bạc; 4 vụ sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; 1 vụ rửa tiền, đối tượng là người Trung Quốc; 12 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 1 vụ thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép về thông tin tài khoản ngân hàng; 1 vụ mua bán thông tin cá nhân... Công an huyện Như Xuân là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành trong phá án công nghệ cao, trong đó có nhiều chuyên án do đồng chí Toàn trực tiếp chỉ đạo và tham gia xác lập chuyên án.

Bài và ảnh: Vân Anh