Người tiên phong trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

8 năm dành tâm huyết, trí lực cho công tác hội, ông Lê Văn Vân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) thị xã Nghi Sơn được đánh giá là người năng động, sáng tạo, luôn đi tiên phong trong các phong trào thi đua của hội CCB, đặc biệt là phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Ông Lê Văn Vân, Chủ tịch Hội CCB thị xã Nghi Sơn (người thứ 2 bên phải) và Công an xã Hải Nhân gặp gỡ, động viên người lầm lỗi đã được giúp đỡ tiến bộ.

Hội CCB thị xã Nghi Sơn có 238 chi hội thuộc 31 tổ chức hội cơ sở xã, phường và 2 đơn vị cơ quan là Thị ủy, UBND thị xã với 12.799 hội viên. Để phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, hội viên CCB trong gìn giữ an ninh trật tự ở cơ sở, những năm qua, ông Lê Văn Vân luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, phường chỉ đạo các cấp hội CCB tích cực tham gia các mô hình, các phong trào gìn giữ an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong nhiều mô hình được triển khai, mô hình “Hội CCB chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng” được các cấp, các ngành và Nhân dân đánh giá cao.

Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỗi là công việc không hề đơn giản bởi hầu hết họ đều mặc cảm, tự ti trước sự phân biệt, kỳ thị, đối xử của mọi người. Thế nhưng, bằng sự tâm huyết và trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức hội, ông Lê Văn Vân đã chủ động phối hợp với Công an thị xã Nghi Sơn triển khai mô hình “Hội CCB chung tay giúp đỡ người tái hòa nhập cộng đồng”. Thực hiện mô hình, nhiều tổ CCB đã không quản ngày đêm, chủ động tiếp cận với những người lầm lỗi để tìm hiểu nguyên nhân, hoàn cảnh, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó động viên, khích lệ và khơi dậy những điều tốt đẹp, giúp họ từng bước xóa bỏ mặc cảm vươn lên tái hòa nhập cộng đồng. Sự quan tâm, giúp đỡ của những CCB đã tiếp thêm niềm tin, ý chí để những người lầm lỗi vươn lên làm lại cuộc đời.

Anh Lê Công An, xã Hải Nhân là một trong những người lầm lỗi được hội CCB giúp đỡ tiến bộ. Anh An chia sẻ: “Năm 2021, sau thời gian chấp hành án phạt tù, tôi được trở về với gia đình. Ngày về, trong tôi mang theo không ít mặc cảm và tự ti. Giữa lúc khó khăn vì việc làm không có, cán bộ, hội viên CCB và Công an xã Hải Nhân đã đến thăm hỏi, động viên, giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi đã mở được cửa hàng bán bánh piza và đồ ăn nhanh, với thu nhập hơn 10 triệu/tháng, cuộc sống hiện nay của gia đình tôi đã ổn định”. Anh Lê Công An chỉ là một trong nhiều trường hợp được hội CCB giúp đỡ thành công. Hiện nay, 31/31 hội CCB xã, phường trên địa bàn thị xã đã phối hợp với công an nhận quản lý, giáo dục, giúp đỡ 345 người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có nhiều người đã tiến bộ, trở thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Lấy sự gương mẫu từ chính mình để làm gương, ông Vân đã tuyên truyền, vận động được đông đảo hội viên CCB tham gia mô hình “Liên kết xã - trường - trạm”. Nhiều năm qua, cán bộ, hội viên CCB các xã, phường thường xuyên phối hợp với lực lượng công an, bảo vệ các nhà trường, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở các địa phương tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Cùng với quản lý, giúp đỡ những người có biểu hiện vi phạm pháp luật, nhất là thanh thiếu niên, cán bộ, hội viên CCB còn tham gia xác minh, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm; tham gia phân luồng bảo đảm an toàn giao thông, trật tự công cộng tại trường học, trạm y tế vào các giờ cao điểm, các ngày lễ lớn... Đến nay, đã có 25/31 hội CCB xã, phường tham gia mô hình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các địa phương. Cùng với mô hình “Liên kết xã - trường - trạm”, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch Hội CCB thị xã Lê Văn Vân, hội CCB 31 xã, phường đã thành lập hơn 700 Tổ an ninh xã hội, Tổ hòa giải ở khu dân cư do hội viên CCB làm tổ trưởng; xây dựng các đoạn đường CCB tự quản về an toàn giao thông, cứu hộ cứu nạn..., được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đánh giá cao.

Là thành viên Ban Chỉ đạo 138, ông Lê Văn Vân được giao nhiệm vụ theo dõi 5 đơn vị thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của Chủ tịch UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự. Ông chủ động nắm bắt các thông tin, những mâu thuẫn trong Nhân dân để báo cáo với cấp ủy, Công an thị xã giải quyết kịp thời; động viên các CCB tích cực tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Trong 5 năm (2019-2024), ông Vân đã có 5 chương trình phối hợp với các đơn vị, tham gia 10 cuộc hòa giải tại địa phương, 12 cuộc giáo dục thanh, thiếu niên chậm tiến; phối hợp cùng với lực lượng công an tuyên truyền, giáo dục 54 đối tượng có biểu hiện vi phạm an ninh, gây mất trật tự tại địa phương.

Chia sẻ với chúng tôi, ông Lê Văn Vân cho biết: “Muốn được cán bộ, hội viên tin tưởng, làm theo thì người đứng đầu phải luôn đề cao trách nhiệm nêu gương, tiên phong làm trước trong các hoạt động. Cùng với đó, những công việc do hội CCB triển khai thực hiện phải có trọng tâm, trọng điểm, có kết quả cụ thể, không chung chung, không dàn trải. Đồng thời, phải thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, lắng nghe ý kiến của mọi người để đúc kết được tinh hoa trí tuệ của tập thể, từ đó chọn lọc các ý kiến hay áp dụng vào lãnh đạo, chỉ đạo công tác hội được hiệu quả”.

5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (2019-2023), ông Lê Văn Vân được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB tỉnh tặng nhiều Bằng khen. Đặc biệt, năm 2021, ông Lê Văn Vân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc. Năm 2024, ông Lê Văn Vân là 1 trong 3 tập thể, cá nhân tiêu biểu của Hội CCB tỉnh Thanh Hóa được Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bài và ảnh: Tố Phương