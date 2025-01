Người hết lòng vì bình yên thôn xóm

Đã ngoài 70 tuổi nhưng ông Trần Ngọc Son ở xã Quảng Lưu (Quảng Xương) vẫn đầu tàu gương mẫu trong các phong trào hoạt động ở địa phương. Ông là một trong những thành viên năng nổ, tích cực của Tổ an ninh xã hội số 2, thôn Giang Đông, có nhiều đóng góp vào công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở và luôn được bà con trong thôn yêu mến, tin cậy.

Chăm sóc cây cảnh vườn nhà là một trong những niềm vui tuổi già của bác Trần Ngọc Son. Ảnh: Mai Phương

Thực hiện Quyết định số 375 phê duyệt Đề án “Củng cố tổ chức ban chỉ đạo ANTT và các mô hình tự quản về ANTT tại cơ sở”, Quyết định số 378 ban hành quy định về “Tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo ANTT xã, phường, thị trấn, tổ bảo vệ ANTT thôn, bản, khu phố và tổ ANTT ở khu dân cư”, Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT”, ông Son cùng các thành viên trong tổ đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi tại các gia đình và cộng đồng dân cư. Ông đã cùng các thành viên trong tổ tham gia phối hợp tổ chức 24 đợt tuyên truyền, giáo dục cho hàng trăm lượt con, em không vi phạm pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội; tham gia giải quyết, hòa giải thành công 43 mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, không để phát sinh thành tội phạm trên địa bàn.

Là trưởng ban tộc sự của dòng họ Trần Ngọc kiêm trưởng mô hình “Dòng họ tự quản về ANTT”, ông Son đã cùng ban tộc xây dựng quy ước, xây dựng mô hình an toàn về ANTT của dòng họ, thành lập các tổ ANTT trong dòng họ. Hằng năm, dòng họ đều gắn hoạt động tâm linh tại nhà thờ với việc sơ kết đánh giá hoạt động của các tổ ANTT. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục các thành viên trong dòng họ chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định của địa phương, không vi phạm pháp luật; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm. Kịp thời đưa ra biện pháp giáo dục, nhắc nhở các biểu hiện vi phạm và chủ động giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ gia đình. Nhờ vậy, từ năm 2008 đến nay trong dòng họ không có ai vi phạm pháp luật, vướng vào tệ nạn xã hội.

Không chỉ nhiệt tình, năng nổ, trách nhiệm với các hoạt động trong phạm vi gia đình, dòng họ, mà ông còn tích cực tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là cấp ủy thôn Giang Đông về nội dung, biện pháp phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực tham gia ý kiến với công an xã để các đồng chí tham mưu cho cấp ủy, chính quyền một số chủ trương, giải pháp trong công tác bảo đảm ANTT, xây dựng mô hình camera an ninh và duy trì hoạt động mô hình khu dân cư an toàn về ANTT. Tích cực phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng khi có các vụ việc về ANTT xảy ra trên địa bàn.

Trước đây, khi nạn trộm cắp vặt, nhất là trộm chó thường xuyên xảy ra trên địa bàn, ông đã tham mưu cho trưởng thôn thành lập 12 tổ xung kích, mỗi tổ từ 4 đến 5 thành viên là đại diện các gia đình sinh sống gần các ngã ba, ngã tư của khu dân cư. Nếu thành viên nào phát hiện kẻ xấu hoạt động sẽ có tín hiệu thông báo qua điện thoại đến các tổ để nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt, bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng giải quyết. Nhờ có mô hình này kết hợp với mô hình camera an ninh và tinh thần tự quản, đề cao cảnh giác của Nhân dân mà nạn trộm cắp vặt giảm rõ rệt, tình hình ANTT được bảo đảm.

Trung tá Bùi Hồng Quân, Trưởng Công an xã Quảng Lưu, cho biết: Ông Son là một trong những người có nhiều đóng góp vào công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở. Ông tích cực tham mưu, cung cấp cho công an xã nhiều thông tin có giá trị. Tính từ năm 2016 đến nay ông đã cung cấp 36 nguồn tin cho công an xã, trong đó có những vấn đề phát sinh và tiềm ẩn phát sinh phức tạp liên quan đến ANTT, để từ đó lực lượng công an có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời. Ông cũng giúp chúng tôi giải quyết những mâu thuẫn, tranh chấp trong Nhân dân, không để phát sinh thành tội phạm, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng” về ANTT trên địa bàn. Những việc làm của ông Son đã được ghi nhận, minh chứng qua việc ông được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 10 năm (2008-2018) thực hiện Đề án 375 và Chỉ thị số 10 của UBND tỉnh về xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

Trong phong trào XDNTM, xây dựng thôn kiểu mẫu, ông Son là người tiên phong tham gia cùng các tổ chức xã hội tuyên truyền, vận động trên 165 hộ dân hiến trên 2.000m2 đất để mở rộng đường dân sinh; chỉnh trang khuôn viên, xây dựng phong trào vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp. Những việc làm của ông đã góp phần để địa phương thực hiện các tiêu chí XDNTM và là xã đầu tiên của huyện Quảng Xương đón nhận danh hiệu xã NTM kiểu mẫu.

Mai Phương