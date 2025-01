Dấu ấn phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” ở Triệu Sơn

Khép lại 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Triệu Sơn đã ghi thêm dấu ấn nổi bật với nhiều chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò và những đóng góp tích cực của các cấp hội CCB đối với sự phát triển chung của huyện.

Phong trào hiến đất mở rộng đường giao thông được cán bộ, hội viên CCB huyện Triệu Sơn tích cực tham gia.

Xây dựng tổ chức hội vững mạnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua là nhiệm vụ được Hội CCB huyện Triệu Sơn rất chú trọng. Hội CCB huyện Triệu Sơn có 37 tổ chức cơ sở hội, trong đó có 34 cơ sở hội ở xã, thị trấn và 3 tổ chức cơ sở hội khối 487 (khối cơ quan hành chính, sự nghiệp, bệnh viện), 100% thôn, khu phố có chi hội. Giai đoạn 2019-2024, chất lượng đội ngũ cán bộ hội CCB các cấp được nâng lên và trẻ hơn về độ tuổi, trong đó nhiều đồng chí được cấp ủy cử đi đào tạo nguồn kế cận lâu dài cho địa phương. Đội ngũ cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm cao đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở từng tổ chức cơ sở hội. Nhờ đó, hằng năm 100% tổ chức cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; số hội viên gương mẫu đạt 96%.

Điểm nhấn nổi bật trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” ở Triệu Sơn 5 năm qua là các cấp hội đã thực hiện tốt chương trình công tác trọng tâm về giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Hiện nay, 37/37 cơ sở hội đều xây dựng được nguồn quỹ nội bộ với số tiền hơn 11,2 tỷ đồng để hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế. Trong 5 năm, toàn huyện có 7.580 lượt hộ hội viên được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với vốn vay, các cấp hội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức được 12 lớp tập huấn cho hơn 2.500 lượt hội viên về kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ. Phong trào thi đua phát triển kinh tế lan tỏa sâu rộng khi hàng nghìn hội viên đã xóa bỏ vườn tạp để trồng cây ăn quả, đào ao thả cá kết hợp chăn nuôi gia súc, gia cầm. Trong đó, nhiều xã đã thành lập được các mô hình tiêu biểu như xã Thọ Tiến với câu lạc bộ trồng cây ăn quả; xã Xuân Thọ với câu lạc bộ nuôi thả cá; xã Triệu Thành với câu lạc bộ nuôi ong mật; xã Hợp Lý, xã Thọ Dân với câu lạc bộ trồng cây cảnh, cây bóng mát... Với sự giúp đỡ của các cấp hội và sự nỗ lực vươn lên của hội viên, tỷ lệ hộ CCB khá và giàu của huyện đã tăng từ 48% (năm 2019) lên 59,8% (năm 2024), tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,41% (năm 2019) xuống còn 0,32% (năm 2024).

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” đã được Hội CCB huyện Triệu Sơn kết hợp chặt chẽ với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Trung ương và địa phương, thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác hội. Nổi bật như trong phong trào xây dựng huyện Triệu Sơn đạt huyện NTM nâng cao, Hội CCB huyện đã đăng ký và đảm nhận những phần việc cụ thể, phù hợp, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đông đảo hội viên. Trong đó, hiến đất mở rộng đường giao thông và mô hình “Điện chiếu sáng đường thôn” là 2 dấu ấn nổi bật được cán bộ, hội viên CCB thực hiện rất hiệu quả. Các cơ sở hội đã vận động hội viên và Nhân dân đóng góp kinh phí làm mới hơn 2.800 cột và bóng đèn điện; tham gia xây dựng các tuyến đường mẫu “sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn”; đóng góp cùng Nhân dân địa phương xây dựng gần 300km đường bê tông liên thôn, liên xã, kênh mương nội đồng; thành lập 182 “Tổ CCB bảo vệ môi trường sông hồ”, thu gom hơn 20 tấn rác thải. Cùng với đó, các cơ sở hội đã phối hợp với công an xây dựng được 254 “Tổ CCB tự quản về an ninh trật tự” tại khu dân cư với 680 hội viên CCB tham gia; phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; giáo dục, cảm hóa được 52 đối tượng lầm lỗi và giới thiệu tìm việc làm cho 31 đối tượng. Ngoài ra, các cấp hội đã tham gia hòa giải hàng trăm vụ mâu thuẫn trong nội bộ CCB và Nhân dân.

Những kết quả đạt được trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019-2024 đã đóng góp không nhỏ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát huy truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, phát triển”, các cấp hội CCB huyện Triệu Sơn tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi 5 mục tiêu, giải pháp lớn đã đề ra trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024-2029. Qua đó, tiếp tục khẳng định uy tín và vị thế của hội CCB trong đời sống xã hội.

Bài và ảnh: Tố Phương