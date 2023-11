Điền Trung đưa cuộc sống vào nghị quyết

"Muốn nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, trước tiên cuộc sống phải có trong nghị quyết! Nhận thức rõ được điều đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng ủy xã Điền Trung đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, đồng thời kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, từ đó cụ thể hóa vào nghị quyết. Đến thời điểm này một số nghị quyết chuyên đề do Đảng ủy ban hành đã thực sự đi vào cuộc sống, tạo sự lan tỏa trong các tầng lớp Nhân dân”, Bí thư Đảng ủy xã Điền Trung (Bá Thước) Nguyễn Thế Anh mở đầu câu chuyện với chúng tôi như thế.

Bà con nông dân thôn Điền Thái cải tạo vườn tạp, áp dụng khoa học - kỹ thuật vào trồng bí xanh, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Như để minh chứng những gì đảng ủy xã triển khai đã và đang thành hiện thực, Bí thư Đảng ủy xã Điền Trung đưa chúng tôi về thôn Điền Thái. Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Điền Thái Nguyễn Quang Mạnh cho biết: Thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê” trong XDNTM giai đoạn 2021-2025, Chi ủy Chi bộ thôn Điền Thái đã họp bàn, tìm giải pháp, sau đó triển khai ra toàn chi bộ và họp thôn.

Nhận thấy việc xây dựng mô hình có ý nghĩa thiết thực trong XDNTM, đặc biệt là ở những địa bàn khó khăn; không chỉ giúp cho Nhân dân đi lại thuận tiện, mà còn góp phần đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn giao thông, nên bà con Nhân dân trong thôn rất đồng thuận. Bà con đã tự nguyện đóng góp 70 triệu đồng, xây dựng 1,4 km đường điện chiếu sáng trên các đường trục chính của thôn. “Từ khi có đường điện chiếu sáng, tối đến các bà, các chị ý ới gọi nhau đi bộ, bật nhạc tập nhảy dân vũ sôi động cả đường quê. Ngoài ra, còn đẩy lùi được nạn trộm cắp vặt trong thôn”, ông Mạnh nói.

Qua tìm hiểu được biết, Điền Thái là 1 trong 2 thôn của xã Điền Trung triển khai xây dựng mô hình “thắp sáng đường quê” đã góp phần thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Ngoài ra, thôn cũng đang triển khai thực hiện một số nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ xã về cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”... “Những nghị quyết này đều đang được chi bộ triển khai sâu rộng trong toàn thể Nhân dân và được người dân hưởng ứng, đồng thuận thực hiện. Hiện toàn thôn có 16 hộ làm vườn mẫu; xây dựng được các tổ nhóm tự quản, góp phần giữ ổn định về an ninh - trật tự, trật tự an toàn xã hội trong thôn”, ông Mạnh cho biết.

Rời thôn Điền Thái, chúng tôi sang thôn Muỗng Do - nơi có những hộ gia đình dám nghĩ, dám làm, đầu tư cải tạo vườn tạp sang trồng cây ăn quả, chăn nuôi, mang lại nguồn thu nhập cao. Dừng chân tại gia đình bà Nguyễn Thị Thiện - hộ tiên phong trong việc cải tạo vườn tạp của thôn. Bà Thiện cho biết: “Trước kia gia đình trồng mía, ngô, lạc, đậu... nhưng hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Cách đây hơn 2 năm, được cán bộ xã, thôn đến vận động chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, cho đi tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật. Ban đầu, gia đình nuôi lợn, gà, sau đó cải tạo lại vườn tạp, chuyển sang trồng cây ăn quả. Hiện, gia đình có 40 gốc ổi, 30 gốc bưởi, mít, 30 gốc hồng xiêm; nuôi 10.000 con gà thịt, 20 con lợn nái, 200 con lợn thịt, mang lại nguồn thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng/năm.

“Thôn Muỗng Do có một số hộ có mô hình phát triển kinh tế như gia đình bà Thiện. Nhìn các mô hình như thế này, chúng tôi cảm thấy rất vui. Bởi, thấy được nghị quyết đang dần đi vào cuộc sống của người dân”, Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thế Anh cho biết.

Theo Bí thư Nguyễn Thế Anh, để ban hành một nghị quyết, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã phải đi khảo sát, nắm bắt tình hình ở cơ sở, nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân để khi ban hành nghị quyết phải “đúng” đường lối, “trúng” với thực tiễn, nhưng cũng phải gắn với mục tiêu thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao. Vì vậy, những năm qua ngoài việc bám sát, triển khai thực hiện các nghị quyết của cấp trên, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành một số nghị quyết chuyên đề như: Cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ gia đình giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn 2030; thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện vì Nhân dân phục vụ”; xây dựng mô hình “Thắp sáng đường quê” trong XDNTM giai đoạn 2021-2025; nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2023-2025...

Qua quá trình thực hiện, bước đầu nghị quyết đã và đang đi vào cuộc sống. Toàn xã có trên 80% hộ dân mắc bóng điện thắp sáng ở cổng nhà; 2 thôn đã vận động Nhân dân đóng góp xây dựng được hệ thống chiếu sáng công cộng; 116 hộ có diện tích vườn từ 500m2 trở lên đăng ký xây dựng vườn hộ, trong đó có 40 hộ triển khai thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế cao; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hầu hết các thôn xây dựng tổ nhóm tự quản trong khu dân cư; các cơ quan, đoàn thể đăng ký nhận giáo dục người lầm lỗi, người bị kết án treo, cải tạo không giam giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt nội dung 3 tự quản, 5 tự phòng về an ninh - trật tự... nhờ đó tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn xã cơ bản ổn định; hạn chế được tình trạng vi phạm pháp luật trong Nhân dân.

Kinh tế phát triển khá toàn diện, đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân từng bước được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm, điện, đường, trường trạm phát triển khá đồng bộ, bộ mặt nông thôn từng bước đổi mới. Nhân dân đã tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng cường đầu tư thâm canh sản xuất hàng hóa, hình thành được vùng sản xuất rau màu mang lại thu nhập cao. Toàn xã có 42,8 ha đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,34%/năm (năm 2023 ước còn 3,28%), thu nhập bình quân đầu người đạt 46 triệu đồng/năm. Duy trì và nâng cao 19/19 tiêu chí về XDNTM; đến tháng 10/2023 đã đạt 11/19 tiêu chí NTM nâng cao. Xã cũng đã vận động Nhân dân và các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm lắp đặt được 33 điểm camera an ninh ở 10/10 thôn; các tổ chức chính trị - xã hội đều xây dựng được các mô hình trong đoàn viên, hội viên để phát triển kinh tế, XDNTM nâng cao.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ, xã sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, thực hiện các chương trình trọng tâm, gắn với khâu đột phá về phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới cơ cấu cây trồng mùa vụ, khuyến khích tích tụ ruộng đất, thực hiện cánh đồng mẫu lớn, nâng cao giá trị sản xuất trên diện tích cây trồng, phát triển thành lập mới doanh nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ nhằm phát huy lợi thế của địa phương, tăng nhanh giá trị thu nhập trong cơ cấu kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, quyết tâm hoàn thành cơ bản các tiêu chí về xã NTM nâng cao trước năm 2025.

