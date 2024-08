Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Cẩm Thạch

Sáng 12/8, Ban Chỉ đạo an ninh - trật tự (ANTT) xã Cẩm Thạch đã tổ chức Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (ANTQ) năm 2024. Đây là đơn vị được huyện Cẩm Thủy chọn tổ chức ngày hội điểm.

Dự và chung vui ngày hội có đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, huyện Cẩm Thủy.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày hội "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; nghe báo cáo tình hình công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn xã thời gian qua và các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Thời gian qua, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, UBND xã Cẩm Thạch đã tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kiện toàn, nâng cao chất lượng lực lượng nòng cốt ở cơ sở, đồng thời củng cố, duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến... Từ đó tạo sự lan tỏa rộng rãi, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào.

Đại diện lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tặng hoa chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cho cán bộ, Nhân dân xã Cẩm Thạch.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” xã Cẩm Thạch.

Đại diện lãnh đạo Trại giam Thanh Cẩm (Bộ Công an) tặng hoa chúc mừng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” xã Cẩm Thạch.

Công an xã Cẩm Thạch đã chủ động tham mưu chỉ đạo tổ chức xây dựng, duy trì hiệu quả 4 mô hình gồm: “Camera với ANTT", “Ánh sáng đường quê gắn với ANTT”, “Trường học an toàn về ANTT”, “Tổ liên gia an toàn về PCCC”. Các mô hình được xây dựng dựa trên tinh thần tự nguyện, ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đã và đang đem lại hiệu quả thiết thực trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Huyên, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh chúc mừng những kết quả mà cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Thạch đã đạt được trong thời gian qua.

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Huyên phát biểu tại ngày hội.

Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Huyện ủy, UBND huyện và Ban Chỉ đạo 138 huyện Cẩm Thuỷ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức tổ chức ngày hội “Toàn dân bảo vệ ANTQ”; hướng về cơ sở, thôn, xóm, khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, để đây thực sự là ngày hội của Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân và quyền làm chủ của Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT.

Quan tâm xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, đảm bảo về điều kiện làm việc, có kỹ năng nắm tình hình, không ngừng nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lực lượng Công an tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, góp phần ổn định tình hình ANTT ngay từ cơ sở, tạo niềm tin, chỗ dựa vững chắc cho Nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT và phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTTQ”; phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào.

Mỗi người dân cần thể hiện tinh thần, trách nhiệm của mình trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” nói chung, phong trào “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn” nói riêng; tích cực tham gia phát hiện, tố giác, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác...

Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Huyên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh trao giấy khen của Công an tỉnh cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Đại diện lãnh đạo huyện Cẩm Thuỷ trao Giấy khen của UBND huyện cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

Tại ngày hội, nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thuỷ.

Nguyễn Đạt