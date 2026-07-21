Ngành điện biểu dương học sinh xuất sắc và tôn vinh gia đình tiêu biểu cấp EVN năm 2026

Vừa qua, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Chương trình biểu dương học sinh xuất sắc và tôn vinh gia đình tiêu biểu cấp EVN năm 2026. Đây là hoạt động thường niên nhằm ghi nhận những nỗ lực học tập của con em người lao động, đồng thời khẳng định vai trò của gia đình trong việc bồi dưỡng nhân cách, tri thức và gìn giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của ngành Điện.

Đoàn Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa cùng các cháu tham dự chương trình biểu dương học sinh xuất sắc và tôn vinh gia đình tiêu biểu cấp EVN năm 2026.

Năm nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa có 6 học sinh là con CBCNV được lựa chọn tham dự chương trình, gồm: em Lê Duy Khánh - Huy chương Bạc Olympic Quốc tế môn Vật lý; em Nguyễn Bảo Khánh - Huy chương Đồng Olympic Châu Á môn Toán; em Trịnh Gia Huy - Giải Ba Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán; cùng 3 học sinh đạt Giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và truyền thống cách mạng của Nhân dân Thanh Hóa năm 2025.

Truyền thống hiếu học tiếp nối qua nhiều thế hệ

Đối với nhiều gia đình CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa, việc học không chỉ là con đường lập thân, lập nghiệp mà còn là giá trị được các thế hệ gìn giữ và truyền lại. Dù bận rộn với những ca trực, những chuyến công tác hay những thời điểm tập trung khắc phục sự cố, các bậc phụ huynh vẫn luôn dành sự quan tâm, đồng hành cùng con trong học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng ước mơ.

Sự bền bỉ ấy đã kết thành những “mùa quả ngọt” nối tiếp qua từng năm. Nhiều năm liền, Công ty luôn nằm trong nhóm các đơn vị có số lượng lớn học sinh là con CBCNV đạt thành tích cao và được biểu dương, khen thưởng ở các cấp. Nhiều em từng được vinh danh nay đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, giảng viên, nhà khoa học hoặc đang học tập, nghiên cứu tại các trường đại học uy tín trong và ngoài nước; không ít người tiếp tục trở về công tác trong ngành Điện, nối tiếp truyền thống gia đình bằng tri thức, trách nhiệm và tinh thần cống hiến.

Việc có nhiều học sinh được biểu dương tại cấp EVN năm nay vì thế không chỉ là kết quả của một năm học, mà còn là minh chứng cho truyền thống hiếu học được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ gia đình CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Từ mái ấm ngành Điện đến đấu trường trí tuệ quốc tế

Trở về từ Colombia với tấm Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế, em Lê Duy Khánh, con ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty – được lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, thầy cô, gia đình và học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn đón chào trong niềm vui, tự hào.

Trong số 6 học sinh của Công ty Điện lực Thanh Hóa được biểu dương tại cấp EVN năm nay, em Lê Duy Khánh, học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn, con ông Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Công ty, đã ghi dấu ấn với Huy chương Bạc Olympic Vật lý Quốc tế.

Phía sau thành tích ấy là hành trình nhiều năm bền bỉ theo đuổi niềm đam mê khoa học. Từ những giải học sinh giỏi cấp tỉnh khi còn học THCS, Khánh từng bước khẳng định năng lực tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, xuất sắc trở thành Thủ khoa toàn quốc môn Vật lý tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2025–2026. Thành tích này đã đưa em vào đội tuyển Việt Nam tham dự Olympic Vật lý châu Á (APhO), giành Huy chương Đồng, trước khi tiếp tục được lựa chọn tham dự Olympic Vật lý Quốc tế (IPhO) lần thứ 56 tại Colombia và xuất sắc giành Huy chương Bạc, góp phần vào thành tích chung của đội tuyển Việt Nam.

Ngày trở về từ Colombia, Khánh được lãnh đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, thầy cô, gia đình cùng đông đảo học sinh Trường THPT Chuyên Lam Sơn chào đón trong niềm vui và tự hào. Đó không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho nhiều năm nỗ lực của một học sinh say mê khoa học mà còn là niềm tự hào của gia đình, quê hương Thanh Hóa và tập thể CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Đằng sau những thành tích ấy là sự đồng hành bền bỉ của gia đình. Trong khi người cha nhiều năm gắn bó với công tác quản lý, điều hành, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thì người con kiên trì theo đuổi niềm đam mê nghiên cứu khoa học. Hai hành trình khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến.

Con CBCNV của Công ty Điện lực Thanh Hóa được khen thưởng tại chương trình “Biểu Dương con cán bộ công nhân viên đạt giải cấp quốc tế, khu vực, quốc gia năm học 2025-2026” do Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức.

Lê Duy Khánh là một trong nhiều tấm gương học tập tiêu biểu của con CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa. Chỉ riêng năm học 2025–2026, toàn Công ty có 277 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc; 72 em đạt giải học sinh giỏi cấp xã, phường; 90 em đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 9 em đạt giải quốc gia và quốc tế; 3 em đạt điểm thi đại học trên 27 điểm. Những con số ấy tiếp tục khẳng định truyền thống hiếu học được gìn giữ và phát huy trong mỗi gia đình CBCNV. Dù ở cấp học hay lĩnh vực nào, mỗi kết quả đều là thành quả của sự nỗ lực bền bỉ của các em, cùng sự đồng hành của cha mẹ và sự quan tâm, động viên của tổ chức công đoàn.

Phía sau thành tích của em Lê Nguyễn Gia Như là sự đồng hành lặng lẽ của mẹ – bà Nguyễn Thị Cảnh, nhân viên Điện lực Cẩm Thủy, người luôn chu toàn công việc, chăm lo gia đình và tiếp thêm động lực để con đạt Giải Nhất Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh và truyền thống cách mạng của nhân dân Thanh Hóa năm 2025.

Nhiều năm qua, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Công ty Điện lực Thanh Hóa. Cùng với đó, việc động viên, khích lệ con em CBCNV học tập, rèn luyện tốt đã trở thành hoạt động thường niên, góp phần để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị và xây dựng những gia đình hạnh phúc, hiếu học.

Những phần thưởng, những buổi gặp mặt hay chương trình biểu dương không chỉ ghi nhận nỗ lực của các em mà còn thể hiện sự quan tâm của doanh nghiệp đối với mỗi gia đình CBCNV. Từ sự đồng hành ấy, nhiều ước mơ được chắp cánh, nhiều tài năng được khơi dậy để tiếp tục học tập, nghiên cứu và cống hiến. Quan trọng hơn, từ những mái ấm của người thợ điện đang hình thành một vòng tròn giá trị bền vững: cha mẹ tận tâm với công việc, ngày đêm giữ dòng điện vận hành an toàn, liên tục; con cái chăm ngoan, học giỏi, tiếp nối khát vọng vươn lên bằng tri thức. Đó cũng là nền tảng để bồi đắp bản sắc văn hóa của Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Mỗi mùa biểu dương lại có thêm những gương mặt mới được xướng tên. Phía sau mỗi thành tích là biết bao tháng ngày nỗ lực của các em, sự đồng hành của gia đình và sự quan tâm của tổ chức công đoàn. Những “quả ngọt” hôm nay không chỉ mang đến niềm tự hào cho mỗi mái ấm mà còn góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước, đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa EVN và Công ty Điện lực Thanh Hóa qua nhiều thế hệ.

Hùng Mạnh – Ngọc Huyền (LN)