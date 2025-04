Nga Hải đón nhận Quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu

Sáng 5/4, xã Nga Hải (Nga Sơn) đã tổ chức Lễ công bố quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024.

Bí thư Huyện uỷ Nga Sơn Lê Ngọc Hợp trao Quyết định công nhận xã Nga Hải đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cùng số tiền thưởng 1 tỷ đồng của UBND tỉnh cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nga Hải.

Nga Hải là xã vùng màu nằm ở phía Đông Bắc huyện Nga Sơn, cách trung tâm huyện 3,5 km. Đây là địa phương có bề dày về lịch sử, giàu truyền thống hiếu học. Xã có 4 di tích lịch sử, văn hóa xếp hạng di tích cấp tỉnh và lưu giữ được nhiều lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa tốt đẹp...

Năm 2023, xã Nga Hải được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Tiếp tục phát huy kết quả phong trào xây dựng NTM, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Nga Hải đã đoàn kết, đồng lòng, “dồn lực” thực hiện các tiêu chí NTM kiểu mẫu.

Địa phương đã làm tốt công tác xã hội hóa, tranh thủ huy động được các nguồn lực tổng hợp từ cả bên trong và bên ngoài để đầu tư kết cấu hạ tầng cơ sở. Nhiều cách làm hay đã được các chi bộ, đoàn thể chính trị, các thôn thực hiện có hiệu quả. Từ năm 2024 đến nay, tổng nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng NTM kiểu mẫu của Nga Hải đạt hơn 115,8 tỷ đồng; trong đó, huy động nguồn lực từ Nhân dân gần 59,8 tỷ đồng, chiếm 51,6%.

Bí thư Huyện ủy Nga Sơn Lê Ngọc Hợp trao thưởng 3 tỷ đồng cho xã NTM kiểu mẫu Nga Hải.

Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, địa phương tích cực du nhập, nhân rộng và phát triển các mô hình sản xuất mới, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật, công nghệ, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả cao vào sản xuất. Đến nay, xã đã quy hoạch 9 ha vùng sản xuất rau an toàn tập trung chuyên canh; hơn 6 ha nhà màng, nhà lưới sản xuất dưa vàng và cây trồng có giá trị cao, liên kết bao tiêu sản phẩm, giá trị đạt gần 1 tỷ đồng/ha/năm. Khuyến khích người dân khôi phục nghề truyền thống như mộc thủ công, xây dựng, mở mang nghề đan hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Đến năm 2024 trên địa bàn xã có 12 doanh nghiệp, 2 HTX, 1 quỹ tín dụng, 886 hộ sản xuất, kinh doanh dịch vụ...

Bằng nhiều giải pháp tích cực, hiện thu nhập bình quân của người dân trong xã đạt 69,2 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 0,63%.

Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn Phạm Văn Thành công bố Quyết định công nhận xã Nga Hải đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2024.

Diện mạo nông thôn của Nga Hải ngày càng thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại và thân thiện. Giáo dục, y tế, văn hoá được phát triển theo hướng chuẩn hoá, xã hội hoá. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã đã có 3/7 thôn đạt thôn NTM kiểu mẫu; 2 thôn đang đề nghị công nhận; 1 thôn thông minh; 3/3 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó trường tiểu học và THCS đạt chuẩn quốc gia mức độ II, trường mầm non đạt chuẩn mức độ I.

Với sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc, đã đưa Nga Hải trở thành xã thứ 2 của huyện Nga Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn Lê Ngọc Hợp phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nga Sơn Lê Ngọc Hợp cho biết, những thành quả đạt được hôm nay là thành quả xứng đáng của sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của Đảng bộ và Nhân dân xã Nga Hải trong suốt những năm qua.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong xây dựng NTM kiểu mẫu, xã Nga Hải cần tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức để Nhân dân đồng lòng tích cực tham gia nâng cao chất lượng các tiêu chí, trọng tâm là thực hiện tốt chuyển đổi số trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, con em xa quê. Quan tâm chỉ đạo, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khẩn trương, nghiêm túc cuộc cách mạng về sắp xếp, tổ chức bộ máy theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2024 được nhận Giấy khen của Chủ tịch UBND xã Nga Hải.

Tại buổi lễ, thừa uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Nga Sơn Lê Ngọc Hợp đã trao Quyết định công nhận xã Nga Hải đạt chuẩn NTM kiểu mẫu cùng số tiền thưởng 1 tỷ đồng của UBND tỉnh trao cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong xã; đại diện lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn trao thưởng 3 tỷ đồng cho xã NTM kiểu mẫu Nga Hải.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã Nga Hải đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 30 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2024.

Phan Nga