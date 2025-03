Nga điều tra “vũ khí âm thanh” của Serbia

Một nhóm sĩ quan từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đến Serbia và sẽ dành ít nhất một tuần để điều tra các cáo buộc của phe đối lập liên quan đến việc sử dụng “vũ khí âm thanh” trong các cuộc biểu tình hồi đầu tháng này, Tổng thống Aleksandar Vucic xác nhận.

Ảnh: Global Look Press.

Đảng đối lập Tự do và Công lý (SSP) đã cáo buộc lực lượng an ninh Serbia triển khai Thiết bị âm thanh tầm xa (LRAD) trong một cuộc biểu tình lớn ở Belgrade vào ngày 15/3. Những cáo buộc này đến từ Trung tâm Chính sách an ninh Belgrade (BCSP), một tổ chức phi chính phủ do USAID tài trợ và cũng được Quỹ Xã hội Mở của George Soros hỗ trợ .

Một nhóm chuyên gia FSB, được Belgrade mời, đã đến và bắt đầu công việc của họ, Vucic nói với tờ Vecernje Novosti. Các chuyên gia Nga dự kiến ​​sẽ dành ít nhất 7 đến 8 ngày để kiểm tra tất cả các thiết bị kiểm soát đám đông trong kho vũ khí của các cơ quan thực thi pháp luật của Serbia.

Serbia đã chứng kiến ​​nhiều tháng biểu tình bùng nổ sau thảm kịch ở Novi Sad vào tháng 11 năm ngoái, nơi 16 người đã thiệt mạng khi một mái che bê tông đổ sập tại một nhà ga xe lửa. Các cuộc biểu tình do sinh viên lãnh đạo phản đối sự tắc trách của chính phủ đã phát triển thành các cuộc tuần hành rộng lớn phản đối cáo buộc tham nhũng, lên đến đỉnh điểm là cuộc biểu tình ngày 15/3 tại Belgrade. Được một số phương tiện truyền thông phương Tây mô tả là “có lẽ là lớn nhất” trong lịch sử Serbia, cuộc biểu tình với 100.000 người tham gia đã khiến 50 người bị thương và 20 vụ bắt giữ.

Chính phủ Serbia cáo buộc “nhà nước ngầm” của Mỹ và các cơ quan tình báo châu Âu đang thúc đẩy tình trạng bất ổn để trả đũa việc Belgrade từ chối liên kết với các chính sách chống Nga. Vucic trước đây đã cáo buộc các nhân vật đối lập hợp tác với các cơ quan tình báo phương Tây, Croatia và Albania trong nỗ lực lật đổ chính quyền của ông. Serbia đang phải đối mặt với một “cuộc cách mạng màu”, Phó Thủ tướng Aleksandar Vulin tuyên bố vào tuần trước trong chuyến thăm Moscow.

TD