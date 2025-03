Nga cần sự bảo đảm của Mỹ để khôi phục thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng Moscow phải nhận được sự bảo đảm chắc chắn từ Mỹ để gia hạn Sáng kiến ​​Ngũ cốc Biển Đen.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik.

Nga đã không gia hạn thỏa thuận vào năm 2023 sau khi các hạn chế của phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu của nước này không được dỡ bỏ.

Thỏa thuận ban đầu do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên hợp quốc làm trung gian, được ký vào tháng 7/2022, gồm hai thành phần: một là đảm bảo việc vận chuyển an toàn hàng nông sản xuất khẩu của Ukraine; hai là yêu cầu phương Tây dỡ bỏ các hạn chế đối với việc xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga. Thỏa thuận đã hết hạn vào tháng 7/2023 khi Moscow từ chối gia hạn, với lý do Ukraine sử dụng sai hành lang và phương Tây không thực hiện nghĩa vụ của mình.

Sáng kiến ​​này và an ninh hàng hải rộng hơn ở Biển Đen đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán Nga-Mỹ được tổ chức tại Saudi Arabia hôm 24/3. Bình luận về các cuộc thảo luận, Lavrov cho biết việc khôi phục thỏa thuận được coi là ưu tiên, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về tiến triển.

“Chúng tôi cần những đảm bảo và cơ chế rõ ràng nhất, cụ thể nhất, có thể kiểm chứng được, có hiệu quả để khôi phục thỏa thuận”, Bộ trưởng cho biết. Những đảm bảo như vậy “chỉ có thể xuất phát từ một lệnh trực tiếp do Washington ban hành cho Ukraine”, Lavrov nói thêm.

Nhà ngoại giao này nhớ lại những đổ vỡ ngoại giao trong quá khứ với Kiev và cho biết lập trường của Nga “rất đơn giản, chúng tôi không thể tin vào lời nói của bất kỳ ai”.

Lavrov nhắc lại rằng bất kỳ thỏa thuận gia hạn nào cũng phải đáp ứng các yêu cầu của Nga, bao gồm việc xóa bỏ các rào cản đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của nước này.

“Chúng tôi cởi mở với việc khôi phục Sáng kiến ​​Biển Đen - dưới một hình thức nào đó được tất cả mọi người chấp nhận”, Lavrov nói. “Các nhà đàm phán của chúng tôi tại Riyadh đã nhắc nhở các đồng nghiệp người Mỹ về toàn bộ câu chuyện Biển Đen và làm rõ rằng chúng tôi muốn nó không có bất kỳ sự mơ hồ nào lần này”.

Ông nói thêm các nhà đàm phán Mỹ dường như thừa nhận mối quan ngại của Nga và “hiểu rằng chỉ có Washington mới có thể đạt được kết quả tích cực” với cả thỏa thuận ngũ cốc và giải pháp hòa bình rộng hơn cho Ukraine.

Các cuộc đàm phán tại Riyadh kéo dài hơn 12 giờ và diễn ra như một phần của nỗ lực ngoại giao rộng lớn nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cả hai bên đang đánh giá kết quả và không có kế hoạch công khai thêm thông tin chi tiết ngay lập tức.

TD