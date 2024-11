Nâng tầm vóc quan hệ Việt Nam-Malaysia trong kỷ nguyên phát triển mới

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Phu nhân đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Malaysia, theo lời mời của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim. Trong chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Malaysia, đưa mối quan hệ tin cậy và hợp tác hiệu quả giữa hai nước sang giai đoạn phát triển ở tầm mức cao, thiết thực hơn nữa, đáp ứng yêu cầu trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm với Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tại buổi họp báo chiều 21/11/2024.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm chính thức Malaysia trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Malaysia phát triển tốt đẹp, nhất là trong gần 10 năm qua từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược. Cùng là thành viên ASEAN, Việt Nam và Malaysia coi nhau là đối tác chiến lược quan trọng, ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Đảng Cộng sản Việt Nam có quan hệ tích cực với các chính đảng lớn tại Malaysia. Hai nước chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Trong chuyến thăm, lãnh đạo Chính phủ, chính đảng và nhân dân Malaysia đã dành cho Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và hữu nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm có cuộc hội đàm quan trọng với Thủ tướng Anwar Ibrahim; hội kiến, trao đổi với lãnh đạo Thượng viện, Hạ viện, chính đảng; phát biểu về chính sách tại Đại học Malaya; thăm cơ sở kinh tế tiêu biểu và tiếp lãnh đạo một số tập đoàn lớn của Malaysia...

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến trong bầu không khí tin cậy và chân thành, các nhà lãnh đạo hai nước cùng đánh giá quan hệ hữu nghị, hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam-Malaysia trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, vượt qua những giai đoạn thăng trầm của lịch sử và phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Thiết lập năm 2015, quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển sâu sắc, đạt những thành tựu quan trọng cả trên bình diện song phương và đa phương, trên cơ sở hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và tầm nhìn chung về an ninh, thịnh vượng, phát triển bền vững ở khu vực và sự tương đồng về văn hóa, lịch sử, gắn kết sâu sắc giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ nhận định quan hệ Việt Nam-Malaysia đang trong giai đoạn tốt đẹp, với nhiều cơ hội, tiềm năng phù hợp để tiến lên tầm mức cao hơn, hai bên thống nhất nâng cấp quan hệ Việt Nam-Malaysia lên Đối tác chiến lược toàn diện, đưa Malaysia trở thành thành viên ASEAN, quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có khuôn khổ quan hệ ở mức cao nhất với Việt Nam.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Malaysia khẳng định cam kết của hai nước ủng hộ lẫn nhau trên con đường phát triển, tiếp tục củng cố và tăng cường tình hữu nghị, tin cậy và hợp tác toàn diện, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị, không can thiệp công việc nội bộ của nhau.

Tuyên bố chung nêu rõ những nội hàm quan trọng của khuôn khổ, tầm vóc mới của quan hệ hai nước. Theo đó, hai bên tăng cường tin cậy và hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, luật pháp, tạo nền tảng vững chắc và góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; tăng cường gắn kết kinh tế hướng tới tăng trưởng bền vững, đóng góp cho phát triển và thịnh vượng chung; mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số...; tích cực ủng hộ, phối hợp lẫn nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế, vì hòa bình, an ninh và ổn định chung.

Hai bên tái khẳng định lập trường nhất quán của ASEAN về Biển Đông, phối hợp nhằm duy trì hòa bình, an ninh và ổn định, an toàn, tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982; tiếp tục thực hiện đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tạo thuận lợi và thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) có hiệu lực, hiệu quả.

Ghi dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ Việt Nam-Malaysia, việc hai nước nâng tầm quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện đã làm nổi bật ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm chính thức Malaysia của Tổng Bí thư Tô Lâm, khẳng định chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và tăng cường quan hệ với các nước láng giềng và khu vực, trong đó có Malaysia.

Thành công tốt đẹp của chuyến thăm góp phần củng cố nền tảng tin cậy chính trị, phát triển quan hệ Việt Nam-Malaysia trong giai đoạn mới với tầm vóc, mức độ cao, thiết thực và hiệu quả, phù hợp yêu cầu phát triển của hai nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm cùng các nước thành viên xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh, giữ vững vai trò trung tâm, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Theo Nhân Dân