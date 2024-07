Nâng cao vai trò của MTTQ trong phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chú trọng công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong cộng đồng dân cư, giúp người dân nâng cao nhận thức về pháp luật, góp phần duy trì và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cán bộ mặt trận thôn 5, xã Nga Liên (Nga Sơn) tuyên truyền PBGDPL cho người dân vùng giáo.

Xác định việc tuyên truyền, PBGDPL là một nhiệm vụ quan trọng, MTTQ các cấp đã phối hợp với các ngành có liên quan vận dụng linh hoạt và có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng tới các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và người dân trên địa bàn bằng nhiều cách làm hay và hình thức phong phú, như: Tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; thông qua các cuộc họp khu dân cư, tổ dân phố; thông qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở; thông qua hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở, ban thanh tra Nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng. Đặc biệt, thường xuyên phối hợp với Hội đồng PBGDPL, các tổ chức thành viên của mặt trận tuyên truyền miệng trực tiếp đến từng nhóm người dân trên địa bàn dân cư...

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động PBGDPL như: Tổ chức các hội nghị trực tuyến; vận động cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật” trực tuyến. Đăng tải văn bản pháp luật cần tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò của hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, mạng internet, zalo, facebook... đến toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân để nắm vững và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ năm 2019 đến nay, MTTQ các cấp đã phối hợp với ngành tư pháp tổ chức tập huấn cho gần 14.700 lượt người là các tầng lớp Nhân dân và cán bộ làm công tác mặt trận từ cấp huyện đến thôn, bản, khu phố.

Việc duy trì và nhân rộng những mô hình hay, cách làm có hiệu quả trong công tác tuyên truyền pháp luật được quan tâm. Hiện toàn tỉnh đang duy trì thực hiện hơn 3.000 nhóm nòng cốt, 623 câu lạc bộ pháp luật, và 377 mô hình về PBGDPL, tiêu biểu như: Nhóm nòng cốt về khu dân cư có “Điểm sáng chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”; “Xã, phường lành mạnh, khu dân cư không tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Xây dựng xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”; “Khu dân cư đảm bảo an ninh trật tự”; CLB tìm hiểu kiến thức pháp luật về an toàn giao thông; Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ giám sát về an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường... Qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân để kiến nghị với các cấp ủy đảng, chính quyền có giải pháp giải quyết kịp thời, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, PBGDPL đã được MTTQ các cấp gắn với triển khai các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lê Thị Huyền, cho biết: Những nỗ lực tuyên truyền, PBGDPL trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã góp phần đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức thành viên và cơ quan chức năng tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Quốc hội, các nghị quyết của HĐND tỉnh mới ban hành; vận động người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động. Phối hợp với các tổ chức thành viên thực hiện tốt việc lồng ghép nội dung công tác tuyên truyền, PBGDPL trong các cuộc họp chi bộ, cơ quan, các buổi sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, khu dân cư, tổ dân phố. Tiếp tục theo dõi, hướng dẫn MTTQ cơ sở trong quá trình phối hợp thực hiện đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; rà soát bổ sung và thực hiện hương ước, quy ước hàng năm”.

Phan Nga