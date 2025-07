Nâng cao công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự

Thời gian qua, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh thường xuyên quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (THAHS), qua đó góp phần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về THAHS, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án theo quy định của pháp luật.

Đoàn VKSND tỉnh Thanh Hóa làm việc tại Trại tạm giam (Công an tỉnh).

Trưởng Phòng 8 VKSND tỉnh Hoàng Việt Quang cho biết: Nhằm bảo đảm người bị tạm giữ, tạm giam và THAHS không bị oan sai, các chế độ, quyền lợi được thực hiện đúng quy định, thời gian qua VKSND tỉnh đã phân công kiểm sát viên kịp thời nắm bắt tình hình chấp hành pháp luật trong các nhà tạm giữ, trại tạm giam và cơ quan THAHS nhằm phát hiện kịp thời những vi phạm pháp luật trong việc bắt tạm giữ, tạm giam và THAHS. Trong đó, việc phát hiện vi phạm được tiến hành từ nhiều kênh thông tin khác nhau như qua công tác kiểm sát hàng ngày, hàng tuần, qua đơn, thư khiếu nại, tố cáo... Từ đó, kiểm sát viên tiến hành xử lý thông tin khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra, xét thấy cần thiết phải tiến hành trực tiếp kiểm sát đột xuất ngay thì báo cáo lãnh đạo đơn vị quyết định kiểm sát. Cùng với đó, VKSND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành thực hiện tốt công tác phối hợp với cơ quan liên quan nắm bắt tình hình, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạm giữ, tạm giam và THAHS.

Ngoài ra, VKSND tỉnh còn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, theo dõi đối tượng bị tạm giữ, tạm giam tại trại tạm giam để nắm chắc tình hình biến động, kịp thời phát hiện những biểu hiện vi phạm trong quá trình tạm giữ, tạm giam. Mặt khác, VKSND tỉnh đã tiến hành kiểm sát chặt chẽ hồ sơ miễn, hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; phối hợp liên ngành rà soát các bị án, lập danh sách và hồ sơ đầy đủ theo quy định, trong đó chú trọng đối với những hồ sơ hoãn, tạm đình chỉ đã lâu và nhiều lần. Qua công tác kiểm sát đã yêu cầu cơ quan THAHS áp giải, bắt đi thi hành đối với những trường hợp hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù đã hết hoặc không đúng quy định. Đồng thời phối hợp cùng cơ quan THAHS tăng cường quản lý các bị án hoãn, tạm đình chỉ thi hành án hiện đang cư trú tại địa phương. Mặt khác, kháng nghị kịp thời, hủy quyết định hoãn, tạm đình chỉ đối với những trường hợp không bảo đảm về điều kiện, tiêu chuẩn và trình tự thủ tục cho hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, tăng cường rà soát những bị án trốn thi hành án để yêu cầu cơ quan THAHS tổ chức truy bắt và tăng cường công tác kiểm sát các hồ sơ đối với các bị án, án có hiệu lực pháp luật nhưng bị án chưa được thi hành...

Với các giải pháp tích cực, công tác kiểm sát việc bắt giữ, tạm giam và THAHS trên địa bàn tỉnh thời gian qua được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Công tác quản lý người bị tạm giữ, tạm giam và THAHS được nâng lên; chế độ quản lý, giám sát, giáo dục được thực hiện tốt; chế độ ăn, ở, sinh hoạt và các quyền lợi hợp pháp của người bị tạm giữ, tạm giam và THAHS được đảm bảo. Chỉ tính 6 tháng đầu năm 2025, VKSND tỉnh đã kiểm sát việc tạm giữ gần 1.300 người; kiểm sát tạm giam trên 3.500 người; tiến hành kiểm sát việc xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đối với 4.817 phạm nhân; ban hành 1 kháng nghị, 116 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong THAHS...

Để tiếp tục nâng cao công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và THAHS, thời gian tới VKSND tỉnh tiếp tục tăng cường phân công cán bộ, kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ ngay từ đầu các hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc quản lý tạm giữ, tạm giam và THAHS. Thường xuyên tiến hành kiểm tra đột xuất tại các nhà tạm giữ, tạm giam Công an tỉnh, trại giam thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn trong công tác bắt giữ người bị tạm giam, phạm nhân trong quá trình cải tạo phạm tội mới hoặc khi phát hiện vi phạm. Ngoài ra, tăng cường phối hợp với cơ quan công an, tòa án, cơ quan THAHS để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác tạm giữ, tạm giam và THAHS trên cơ sở quy chế của ngành và quy định của pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng tin học, số hóa sổ theo dõi đối tượng tạm giữ, tạm giam, thực hiện việc quản trị đối tượng theo từng giai đoạn tố tụng và thi hành án.

Bài và ảnh: Lê Quốc