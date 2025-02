Mua bếp từ Eurosun chính hãng tại Kim Quốc Tiến

Nâng tầm không gian bếp với bếp từ Eurosun chính hãng, lựa chọn hoàn hảo cho sự tinh tế và hiệu quả. Kim Quốc Tiến, nhà phân phối chính thức, với chất lượng sản phẩm, thiết kế sang trọng và dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Cùng tìm hiểu 3 sản phẩm bếp từ Eurosun bán chạy nhất tại bài viết này.

Kim Quốc Tiến - Đơn vị phân phối bếp từ Eurosun chính hãng

Kim Quốc Tiến tự hào là đơn vị phân phối chính hãng bếp từ Eurosun tại Việt Nam. Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phân phối thiết bị nhà bếp cao cấp, mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao cùng dịch vụ hoàn hảo. Bếp từ Eurosun , hiện đại, tiên tiến và đa tính năng, là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích nấu nướng tiện nghi.

Ngày 19/7/2024 đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa Eurosun và Kim Quốc Tiến. Kim Quốc Tiến sẽ phân phối toàn bộ sản phẩm thiết bị nhà bếp Eurosun trên toàn hệ thống, nhằm mang đến sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Việt Nam. Sự hợp tác giữa Kim Quốc Tiến và Eurosun đảm bảo mang đến sản phẩm tốt nhất và dịch vụ hậu mãi chu đáo cho người tiêu dùng Việt.

Kim Quốc Tiến tự hào cung cấp bếp từ Eurosun chính hãng với giá tốt nhất thị trường và chế độ bảo hành hấp dẫn. Đội ngũ chuyên viên tư vấn tận tâm, giàu kinh nghiệm sẽ đồng hành cùng bạn từ khâu lựa chọn đến sau khi mua hàng. Hơn nữa, dịch vụ giao hàng nhanh chóng và phủ rộng toàn quốc sẽ mang đến cho bạn sự tiện lợi tối đa. Chắc chắn Kim Quốc Tiến sẽ mang đến những trải nghiệm dịch vụ hoàn hảo và chất lượng sản phẩm tuyệt vời nhất.

Top 3 sản phẩm bếp từ Eurosun bán chạy tại Kim Quốc Tiến

Bếp từ Eurosun EU T256 max

Bếp từ Eurosun EU T256MAX , một sản phẩm chất lượng cao của thương hiệu Eurosun, kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế sang trọng và công nghệ Inverter tiết kiệm điện năng. Hai vùng nấu độc lập, cùng với nhiều chế độ nấu đa dạng. Mặt kính cường lực cao cấp đảm bảo độ bền và khả năng chịu nhiệt vượt trội. Tính năng an toàn toàn diện, bao gồm tự động tắt khi quá nhiệt, cảnh báo nhiệt dư và khóa trẻ em, mang lại sự an tâm tuyệt đối. Bảng điều khiển cảm ứng hiện đại và dễ sử dụng giúp bạn trải nghiệm nấu nướng tiện nghi và hiệu quả. EU-T256MAX là sự lựa chọn hoàn hảo cho một căn bếp hiện đại và thông minh.

Bếp từ Eurosun EU-T779Pro

Nâng tầm không gian bếp của bạn với bếp từ Eurosun EU-T779Pro cao cấp. Thiết kế sang trọng cùng mặt kính Schott Ceran siêu bền, chịu lực và nhiệt tốt. Hai vùng nấu độc lập với công suất mạnh mẽ cho phép bạn điều chỉnh nhiệt độ và thời gian nấu một cách linh hoạt. Hệ thống điều khiển cảm ứng thông minh, dễ dàng vệ sinh, kết hợp với các tính năng an toàn, đảm bảo sự an toàn và tiện lợi tuyệt đối.

Bếp từ Eurosun EU-T508Max

Bếp từ Eurosun EU-T508Max là sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu năng và thiết kế. Mặt kính cường lực cao cấp không chỉ mang đến vẻ đẹp hiện đại, sang trọng cho gian bếp mà còn đảm bảo độ bền vượt trội. Hai vùng nấu từ độc lập, với công suất mạnh mẽ, giúp bạn tiết kiệm thời gian và năng lượng khi nấu nướng. Bảng điều khiển cảm ứng trực quan, kết hợp với các tính năng an toàn như tự động tắt khi quá nhiệt và khóa trẻ em, đảm bảo sự an tâm tối đa cho cả gia đình. Bếp từ Eurosu EU-T508Max đơn giản, tiện lợi và an toàn cho mọi bữa ăn.

Vì sao nên chọn Kim Quốc Tiến là điểm mua bếp từ Eurosun?

Lựa chọn Kim Quốc Tiến là điểm đến lý tưởng để sở hữu bếp từ Eurosun, bởi chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm hoàn hảo và chất lượng dịch vụ vượt trội.

* Sản phẩm chính hãng: Cung cấp bếp từ Eurosun chính hãng, đảm bảo chất lượng tuyệt vời và tuổi thọ cao, mang đến sự yên tâm tối đa cho khách hàng.

* Giá cả cạnh tranh: Mức giá cạnh tranh nhất thị trường, giúp bạn tiết kiệm tối đa mà vẫn sở hữu sản phẩm chất lượng cao.

* Chính sách bảo hành, vận chuyển: Các đơn hàng nội thành TP.HCM sẽ được miễn phí vận chuyển và lắp đặt. Bên cạnh đó chính sách giá ưu đãi đặc biệt cho khách hàng mua số lượng lớn.

* Đội ngũ tư vấn: Đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và tận tâm sẵn sàng hỗ trợ bạn, giải đáp mọi thắc mắc và tư vấn lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Liên hệ ngay với Kim Quốc Tiến, để trải nghiệm sự khác biệt và tận hưởng trọn vẹn niềm vui khi sở hữu một chiếc bếp từ Eurosun chất lượng cao.

Thông tin liên hệ : - Địa chỉ: 34 Đường Lương Định Của, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam - Điện thoại: 0898888516 - Email: kinhdoanh.kimquoctien@gmail.com - Website: https://kimquoctien.com/

