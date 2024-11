MTTQ thị trấn Mường Lát phối hợp bảo vệ đường biên mốc giới

Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, những năm qua Ủy ban MTTQ thị trấn Mường Lát (Mường Lát) thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Đồn Biên phòng (ĐBP) Cửa khẩu Tén Tằn tuyên truyền các văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào. Qua đó, nâng cao nhận thức của Nhân dân về bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia.

Các đơn vị chức năng phối hợp với thị trấn Mường Lát tuyên truyền pháp luật cho Nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Mường Lát Lương Văn Hùng cho biết: Thị trấn Mường Lát có vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh và đối ngoại, với gần 23km đường biên, 8 mốc giới tiếp giáp với 4 bản phía ngoại biên nước bạn Lào; thị trấn có 11 khu phố, trong đó có 4 khu phố giáp biên. Thời gian qua, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ thị trấn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; lồng ghép các văn bản pháp luật về biên giới với thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục trên địa bàn. Đặc biệt, những năm gần đây hoạt động đi lại thăm thân, giao lưu, trao đổi mua bán hàng hóa của người dân hai bên biên giới tương đối nhộn nhịp, dẫn đến tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Nhận thức sâu sắc vai trò, trách nhiệm và tầm quan trọng của công tác tuyên truyền tại khu vực biên giới, MTTQ thị trấn thường xuyên phối hợp với các tổ chức thành viên và ĐBP Cửa khẩu Tén Tằn, Công an thị trấn để tuyên truyền các quy định của pháp luật, biên bản ghi nhớ hợp tác giữa thị trấn Mường Lát với cụm bản Sốp Hào và Mường Hằng, nhằm hạn chế việc người dân vi phạm hiệp định, quy chế quản lý biên giới. Từ đầu năm 2024 đến nay, MTTQ thị trấn đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền được 11 cuộc với hàng nghìn lượt người nghe. Nội dung tuyên truyền tập trung là Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản có liên quan, Luật Biên giới quốc gia, Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền nước CHXHCN Việt Nam, Chỉ thị số 01/2015/TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Tuyên truyền công tác phòng chống cháy rừng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực lao động sản xuất chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, xóa bỏ hủ tục... Phối hợp với MTTQ các xã có chung đường biên giới vận động Nhân dân tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư, tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày hội biên phòng toàn dân, giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao...

Bên cạnh đó, cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của thị trấn, khu phố đã chủ động phối hợp với các đội, Trạm Kiểm soát cửa khẩu Tén Tằn thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia đấu tranh, phòng ngừa xuất, nhập cảnh trái phép”; tổ chức tốt các buổi hòa giải, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ giữa các gia đình tại các khu phố, qua đó góp phần giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.

Trưởng ban công tác mặt trận khu phố Piềng Mòn Lương Văn Chợi cho biết: Khu phố có 6km đường biên giới tiếp giáp với bản Na On, bản Xôm Vẳng, huyện Sốp Bâu (Lào); 61 hộ, 275 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Thái. Những năm qua, nhờ công tác tuyên truyền nên người dân trong khu phố nhận thức được quyền và trách nhiệm của mình khi sinh sống tại khu vực biên giới nên có ý thức, trách nhiệm hơn trong việc tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc; giữ gìn các công trình quốc phòng - an ninh, cùng ĐBP tuần tra bảo vệ biên giới; báo cáo kịp thời với chính quyền xã, ĐBP và Công an thị trấn khi phát hiện những hành vi vi phạm chủ quyền lãnh thổ, tài nguyên môi trường, xuất nhập cảnh trái phép, những thay đổi về dấu hiệu đường biên, mốc giới.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới MTTQ thị trấn Mường Lát tiếp tục phối hợp với ĐBP Cửa khẩu Tén Tằn, Công an thị trấn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; duy trì và nâng cao hơn nữa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, phù hợp với thực tiễn tại địa phương.

Bài và ảnh: Tiến Đạt