Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại

Tham gia hiến máu là hạnh phúc của tôi Đại uý Hoàng Đình Trung, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh, tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ lần thứ XVII- năm 2025”. Đại uý Hoàng Đình Trung, đoàn viên thanh niên Chi đoàn Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh chia sẻ: Qua theo dõi thông tin trên mạng xã hội, báo, đài... tôi đã thấy rất nhiều trường hợp bệnh nhân đang nguy kịch vì tai nạn lao động hoặc mắc bệnh hiểm nghèo rất cần truyền máu để vượt qua “cửa tử”. Thế nhưng, vì một số lý do như, nguồn máu dự trữ tại bệnh viện không còn hoặc không cùng nhóm máu với người bệnh, người thân ở xa không đến tiếp máu kịp thời khiến người bệnh không qua được cơn nguy kịch. Chính điều đó đã thôi thúc tôi phải hành động, tham gia hiến máu tình nguyện mỗi khi cơ quan, đơn vị phát động. Đồng thời tôi cũng tích cực vận động đồng nghiệp, gia đình và bạn bè cùng tham gia. Tính đến nay, tôi đã tham gia 15 lần hiến máu tình nguyện. “Lần đầu tham gia hiến máu, tôi cũng hồi hộp, lo lắng, nhưng sau đó, tôi cảm thấy rất vui vì bản thân đã làm được một việc có ý nghĩa. Mỗi lần tham gia hiến máu, là một lần tôi thấy tự hào, hạnh phúc và còn tiếp tục tham gia hiến máu khi điều kiện sức khỏe còn cho phép”. Trong nhiều năm liên tục tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, Đại úy Trung đã được nhận nhiều Bằng khen, phần thưởng là người có thành tích tiêu biểu trong công tác hiến máu tình nguyện và tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện. Sự nhiệt tình, năng nổ, tích cực của anh đã trở thành động lực lan tỏa đầy ý nghĩa và giá trị nhân văn cao đẹp trong phong trào hiến máu tình nguyện. — Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp Chị Lê Thị Loan, Bí thư Đoàn phường Đông Hải (TP Thanh Hóa), tham gia hiến máu tại Ngày hội hiến máu tình nguyện “Chủ nhật đỏ lần thứ XVII- năm 2025”. Bắt đầu tham gia hoạt động hiếnmáu tình nguyện lần đầu vào năm 2008, khi đang là sinh viên năm nhất đại học. Từ đó, đều đặn mỗi năm, khi có đợt phát động hiến máu, chị Lê Thị Loan, Bí thư Đoàn phường Đông Hải (TP Thanh Hóa), đều tiên phong, tham gia nhiệt tình. Mỗi năm ít nhất một lần, mỗi lần hiến 250ml máu, tính đến nay đã 19 lần chị tình nguyện cho đi những giọt máu của mình, góp phần cứu chữa bệnh nhân cần máu. Đồng thời, chị còn là cán bộ Đoàn gương mẫu, tích cực vận động gia đình, bạn bè, người thân và đồng nghiệp tham gia hiến máu tình nguyện cứu người với tinh thần “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”, giúp nhiều người có được nguồn máu cần thiết, kịp thời điều trị bệnh và chăm sóc sức khỏe. Chị Loan tâm sự: "Tôi luôn tâm niệm hiến máu tình nguyện, vừa giúp đỡ, cứu sống được những bệnh nhân cần truyền máu, đồng thời còn là cách để kiểm tra sức khỏe của mình thông qua kết quả xét nghiệm máu. Mỗi lần tham gia hiến máu, tôi càng thấy được ý nghĩa quan trọng của những giọt máu tình nguyện. Có biết bao nhiêu ca bệnh hiểm nghèo đang chờ đợi được những tình nguyện viên tiếp thêm nguồn sống từ những giọt máu nghĩa tình. Máu có thể chờ người bệnh, nhưng người bệnh không thể chờ máu, chính điều đó càng thôi thúc tôi tích cực hơn nữa trong việc trực tiếp tham gia hiến máu tình nguyện, và động viên người thân, bạn bè cùng tham gia hiến máu.