Mang sắc xuân, sức xuân tiến bước vào kỷ nguyên mới

Vòng tuần hoàn của tạo hóa đã mang xuân về với vạn vật nơi trần gian, về với lòng người đang háo hức, xốn xang mong chờ. Và thật diệu kỳ biết bao, mùa xuân của đất trời, xuân của lòng người bao giờ cũng quyện hòa trong sắc xuân, sức xuân của dân tộc để cùng nhau nhân lên niềm tin yêu, hy vọng và khởi tạo hành trình mới với tất cả tinh thần, trách nhiệm, khẩn trương, quyết liệt.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh cột điện thời khắc hoàn thành gói thầu số 39 (đi qua địa bàn huyện Nga Sơn), Dự án Đường dây 500kV mạch 3. Ảnh: Minh Hằng

Một năm khởi đầu từ mùa xuân, một đời bắt đầu từ tuổi trẻ. Mùa xuân là mùa của những hoài niệm và dự cảm tốt lành cho những điều đang đón chờ ở phía trước. Với niềm hân hoan, rạo rực đón xuân sang, mỗi người dân xứ Thanh nhìn lại một năm đã qua với nhiều sự kiện, dấu ấn nổi bật trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cùng với cả nước, tỉnh Thanh Hóa đã đi qua năm 2024 với thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nêu cao tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tiềm năng, lợi thế, từng bước tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức. Kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, hầu hết các lĩnh vực đạt kết quả cao hơn so với cùng kỳ, nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2024 ước đạt 12,16%, vượt kế hoạch và đứng thứ 2 cả nước; GRDP bình quân đầu người ước đạt 3.360 USD, tăng 293 USD so với năm 2023. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt kết quả khá toàn diện. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 ước tăng 19,25%, là động lực chính cho tăng trưởng của tỉnh; lĩnh vực dịch vụ tiếp tục phát triển, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh như tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, giá trị xuất khẩu, tổng thu du lịch, doanh thu vận tải... Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, từng bước khẳng định thương hiệu “Du lịch Thanh Hóa – Hương sắc bốn mùa”. Tổng lượng khách du lịch năm 2024 ước đạt 15,3 triệu lượt, vượt 10,9% kế hoạch, tăng 22,5%; tổng thu du lịch vượt 4,4% kế hoạch, tăng 38%...

Thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Thanh Hóa trong năm 2024 cán mốc hơn 55.000 tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu khu vực Bắc Trung bộ và đứng thứ 8 cả nước. Trong đó thu nội địa ước đạt 34.750 tỷ đồng, vượt 57,8% dự toán và tăng 31,6% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 20.835 tỷ đồng, vượt 53,8% dự toán và tăng 24,3%. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 138.856 tỷ đồng, vượt 2,9% kế hoạch và tăng 4,5% so với cùng kỳ.

Hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư tiếp tục được đẩy mạnh. Năm 2024, Thanh Hóa đã thu hút được 108 dự án (có 19 dự án FDI), tổng số vốn đăng ký là 13.321,6 tỷ đồng và 422,9 triệu USD, gấp 1,3 lần so với cùng kỳ về số dự án và tăng 15,9% về số vốn đăng ký. Giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý đạt trên 11 nghìn tỷ đồng, bằng 82% kế hoạch, cao hơn 7,5% so với cùng kỳ...

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được nâng lên; giáo dục đại trà tăng 3 bậc so với năm 2023; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân ổn định. Cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh và cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng được triển khai sâu rộng và đạt kết quả tích cực, mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc...

Như những cánh én kết dệt nên vẻ tươi đẹp của mùa xuân, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa qua các thời kỳ vẫn luôn đoàn kết một lòng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, kế thừa những thành quả đã có, chắt chiu từng cơ hội, nhạy bén trước vận hội mới, biến tiềm năng thành lợi thế để xây dựng và phát triển quê hương ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn, tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ về chất sau khi đã tích trữ đủ lượng... Để hôm nay đây, tỉnh Thanh Hóa hội tụ đủ thế và lực, tự tin hòa mình vào bản giao hưởng mùa xuân, vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Cảng biển Nghi Sơn. Ảnh: Thảo Linh

Thời gian qua, những thông điệp và định hướng về kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đã tạo nên sức lan tỏa rộng khắp, như những đợt triều dâng trong tư tưởng, là tiếng trống lệnh vang vang thúc giục hành động. Kỷ nguyên mới sẽ mở ra nội hàm rộng lớn, bao quát với những mục tiêu lớn lao, mãnh liệt lại vừa gợi lên từ sâu thẳm mỗi người dân nước Việt xúc cảm gần gũi, thiêng liêng, nhất quán – đó là lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, “bước tới đài vinh quang để sánh vai với cường quốc năm châu”...

Vừa qua, tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi trao đổi chuyên đề về kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra đích đến của kỷ nguyên vươn mình là dân giàu, nước mạnh, xã hội xã hội chủ nghĩa, sánh vai với các cường quốc năm châu. Ưu tiên hàng đầu trong kỷ nguyên mới là thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển, có thu nhập cao. Đồng thời kỷ nguyên ấy khơi dậy mạnh mẽ hào khí dân tộc, tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, khát vọng phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Thời điểm bắt đầu kỷ nguyên mới là Đại hội XIV của Đảng. Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng đây là thời điểm “hội tụ” tổng hòa các lợi thế, sức mạnh để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc tiếp sau kỷ nguyên độc lập, tự do, xây dựng chủ nghĩa xã hội và kỷ nguyên đổi mới.

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm bứt phá về đích phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đây cũng là năm ghi dấu nhiều sự kiện kỷ niệm lớn của đất nước: 95 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2025); 135 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890 - 19/5/2025); 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); 80 năm Ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)...

Thanh Hóa bước vào mùa xuân mới với động lực, khí thế mới. Năm 2025, tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng cao với tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 11% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 3.750 USD trở lên; tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 140.000 tỷ đồng trở lên; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội đạt 9% trở lên; thu ngân sách Nhà nước đạt 45.492 tỷ đồng trở lên; tổng giá trị xuất khẩu đạt 8 tỷ USD trở lên; thành lập mới 3.000 doanh nghiệp trở lên; tỷ lệ đô thị hóa đạt 40%... Năm 2025, Thanh Hóa phấn đấu có thêm 2 huyện, 21 xã đạt chuẩn NTM, 2 huyện, 49 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 14 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; tỉ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025 giảm 1,5% trở lên...

Xuân mới nhân lên động lực, niềm tin. Thanh Hóa có nhiều tiềm năng, lợi thế và tràn đầy lý tưởng, khao khát bứt phá, vươn mình cùng dân tộc...

Thùy Dương – Hương Thảo