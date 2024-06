Lênh đênh đời ngư phủ

Quanh năm lênh đênh trên sông nước mênh mông để bám biển mưu sinh, đối mặt với bao sóng to gió lớn, và cũng có không ít lần ra khơi gặp nạn. Nhưng đối với ngư dân thì biển chính là nhà, là nguồn sống, là tia hy vọng cho một tương lai phía trước...

Tàu thuyền cập bến tại phường Hải Thanh (thị xã Nghi Sơn).

Khi ánh mặt trời chưa ló rạng, không khí tấp nập, náo nhiệt ở biển Hoằng Phụ (Hoằng Hóa) đã nhộn nhịp, tất bật để đón chờ những chiếc thuyền đánh cá cập bến đầy tôm cá. Cũng như bao ngư dân ở miền biển này, ngư dân Phùng Đình Nhã (thôn Bắc Sơn) đi biển quanh năm, trừ những ngày sóng lớn hay có bão. Biển cho cá, cho tôm, cho ngư dân cuộc sống ấm no nhưng biển cũng đã thách thức họ trong mỗi chuyến ra khơi. Ông Nhã trải lòng: "Tôi theo nghề đi biển đã mấy chục năm, và cũng là nghề cha truyền con nối. Tàu của tôi đánh bắt xa bờ nên mỗi chuyến đi kéo dài khoảng 7 - 15 ngày. Lênh đênh giữa muôn trùng biển khơi, chuyện mất trắng lưới cá, mưa bão nguy hiểm tính mạng... là điều khó tránh khỏi. Công việc đánh bắt cá trên biển cũng rất vất vả, thường thì chúng tôi phải thức dậy từ rất sớm, trưa không ngủ mà tận khuya vẫn phải thức. Bữa ăn trên biển là cơm trắng và thức ăn được chế biến từ những con cá, con mực vừa bắt được. Biết rằng, đời người ngư dân còn lắm gian truân, đối mặt với sóng to, gió lớn thế nhưng tôi cũng như nhiều ngư dân khác vẫn kiên trì bám biển, coi biển là nguồn sống và vẫn luôn ngập tràn niềm tin, hy vọng vào tương lai...".

Dạn dày kinh nghiệm với biển khơi, đã không ít lần chạm trán tử thần nhưng ngư dân Nguyễn Văn Nam, xã Hưng Lộc (Hậu Lộc), vẫn kiên trì bám biển. Ông Nam cho hay: “So với trước đây thì hiện nay hầu hết các tàu đánh bắt xa bờ đều được chủ tàu trang bị máy móc hiện đại, thông tin liên lạc, máy định vị, bộ đàm... nên ít xảy ra những tai nạn biển. Tuy nhiên, nghề đi biển không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Chẳng hạn vào thời điểm này, đang vào mùa mưa bão nên nhiều tàu cá có công suất nhỏ phải neo bến chờ biển lặng. Trong khi đó, hiệu quả khai thác của các tàu ngoài khơi cũng không cao nên thu nhập của người đi biển cũng giảm. Hơn nữa, hiện nay giá xăng dầu thường xuyên tăng, cũng là một trong những nguyên nhân khiến ngư dân đánh bắt ít có lãi".

Không chỉ đối mặt với hiểm nguy, mà những năm gần đây do giá xăng dầu tăng đã ảnh hưởng khá nhiều đến nghề đi biển của ngư dân. Phó Chủ tịch UBND phường Hải Thanh Hồ Văn Dũng chia sẻ: "Trước đây đại đa số người dân trong phường đều sống bằng nghề đi biển, thì vài năm nay xuất phát từ nhiều nguyên nhân như giá xăng dầu tăng cao, nguồn khai thác hải sản cũng dần cạn kiệt, lại đối mặt với nhiều hiểm nguy... nên nhiều ngư dân đã không còn mặn mà với biển. Hiện nay, toàn phường có 291 phương tiện khai thác, thu mua hải sản (giảm 12 phương tiện so với năm 2021). Nhiều người đã tính chuyện bán tàu, chuyển nghề... Do đó, chúng tôi rất mong các ngành chức năng sớm có những giải pháp để hỗ trợ ngư dân".

Ngư dân Nguyễn Văn Nam, xã Hưng Lộc (Hậu Lộc), trải lòng về nghề đi biển.

Thanh Hóa có đường bờ biển dài 102km với 5 cửa lạch lớn, thuận lợi cho phát triển nghề đánh bắt hải sản. Hiện nay, trung bình mỗi ngày, toàn tỉnh có hơn 6.000 tàu cá và hàng nghìn ngư dân hoạt động trên các vùng biển của Tổ quốc. Để ngư dân yên tâm bám biển, các cấp, ngành trong tỉnh đã đẩy mạnh việc rà soát, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản để ngư dân đưa tàu ra khơi đánh bắt. Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng chủ động xây dựng kế hoạch và chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên biển. Từ đó, tạo thêm động lực để ngư dân vững tâm khi ra khơi, bám biển, khai thác nguồn lợi hải sản và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Dẫu biết mỗi chuyến đi biển là một hành trình gian khổ, những hiểm nguy ngoài khơi luôn rình rập. Thế nhưng, hàng nghìn ngư dân vẫn ngày đêm bám biển. Sự hiện diện của họ trên biển không chỉ để tìm kế sinh nhai mà còn góp phần khẳng định, gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt