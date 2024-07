LĐLĐ huyện Quảng Xương chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Ngày 4/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quảng Xương tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Minh Cảnh trao Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh cho Công đoàn Trường THCS Nguyễn Du.

6 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện Quảng Xương đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở (CĐCS) thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị NLĐ theo quy định. Kết quả có 100% CĐCS khối hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, 75% CĐCS khối doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, cải thiện điều kiện làm việc của NLĐ luôn được tổ chức công đoàn quan tâm. Hầu hết các CĐCS đều tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, đảm bảo chất lượng bữa ăn ca cho công nhân lao động với mức từ 18.000 đồng/người/ca trở lên, thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bếp ăn, bữa ăn cho học sinh mầm non và tiểu học.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn huyện Quảng Xương đã tích cực rà soát, nắm chắc tình hình đời sống, việc làm, tiền lương, điều kiện làm việc của cán bộ, đoàn viên, NLĐ; huy động nguồn lực chăm lo đời sống cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong 6 tháng, các cấp công đoàn đã trao hàng nghìn suất quà trị giá trên 2 tỷ đồng cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phí hỗ trợ “Mái ấm công đoàn” cho 5 đoàn viên trị giá 235 triệu đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, huyện Quảng Xương trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho các cá nhân.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn được nhận Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh và Giấy khen của LĐLĐ huyện Quảng Xương. 10 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn”.

Thanh Huê