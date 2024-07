Quảng Xương hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở, huyện Quảng Xương đẩy mạnh tuyên truyền, kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân đồng hành cùng hỗ trợ. Qua đó phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Cán bộ, công chức, viên chức xã Quảng Khê quyên góp ủng hộ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở.

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn, xã Quảng Khê đã xây dựng kế hoạch với mục đích, nội dung, thời gian, cách triển khai thực hiện cụ thể. Đồng thời, thành lập tổ rà soát, giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, các ngành chia thành các tổ, phân công nhiệm vụ và trực tiếp xuống cơ sở thực hiện việc rà soát tổng thể, đầy đủ, chính xác, đúng quy định, tránh trùng lặp và bỏ sót đối tượng, có biên bản kiểm tra, phân loại từng hộ có nhu cầu xây mới, sửa chữa và số hộ được ưu tiên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, các cơ quan, đơn vị, các gia đình, dòng họ, bà con trong thôn, trong xã hỗ trợ ngày công, vật tư, kinh phí để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở tại địa phương.

Qua rà soát, toàn xã có 6 hộ gia đình là hộ nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ, địa phương đã công khai danh sách trên hệ thống truyền thanh, tại UBND xã theo quy định và đã hoàn thiện báo cáo gửi về Ban chỉ đạo huyện.

Ông Lê Thanh Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã, Trưởng Ban chỉ đạo cho biết: “Hiện nay, xã Quảng Khê đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động các nguồn lực từ nhà hảo tâm, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân để báo cáo Ban Chỉ đạo huyện xem xét, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, góp phần cùng toàn huyện thực hiện hiệu quả cuộc vận động, không để ai bị bỏ lại phía sau. Chỉ trong 2 ngày 15 và 16/6, xã đã vận động được hơn 240 triệu đồng, nguồn tiền ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân được tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng minh bạch, đúng đối tượng, đúng pháp luật”.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Quảng Xương đã thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động, phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo, ban hành các quy chế làm việc của ban chỉ đạo. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn thành lập ban chỉ đạo để vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để quyên góp, ủng hộ bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Qua rà soát, trên địa bàn huyện còn 682 hộ nghèo, 2.226 hộ cận nghèo, trong đó nhiều hộ gia đình còn khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ xây mới và sửa chữa.

Để hỗ trợ làm nhà ở đúng đối tượng, ban chỉ đạo đã tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai, hướng dẫn tiêu chí rà soát, bình xét hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở cho các thành viên ban chỉ đạo các xã, thị trấn... Theo đó, đối với hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo thứ tự ưu tiên về hiện trạng nhà ở như: hộ có danh sách trong quyết định phê duyệt hỗ trợ nhà ở của UBND cấp huyện, UBND tỉnh; hộ có nhà ở nhưng đã bị hư hỏng, đổ sập, không thể sử dụng được; hộ có nhà ở tạm, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn; hộ đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ các chương trình, chính sách, đề án hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội hoặc tổ chức xã hội khác, nhưng đến nay đã hư hỏng, dột nát, không đảm bảo an toàn và hộ chưa có nhà ở do tách hộ... Với phương thức vận động trên tinh thần tự nguyện, tự giác, linh hoạt, sáng tạo; phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, không để ai bị bỏ lại phía sau, đến nay đã có hàng trăm tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Nhiều địa phương đã và đang tích cực rà soát, vận động ủng hộ để sớm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng

Ông Đỗ Đình Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, phó trưởng ban chỉ đạo cho biết: “Huyện Quảng Xương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, huy động, kêu gọi nguồn lực từ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân; vận động các tổ chức, doanh nghiệp và các nguồn khác để cuộc vận động có kết quả cao nhất. Ban chỉ đạo cuộc vận động các xã, thị trấn, bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc vận động ở cơ quan, đơn vị, địa phương đạt kết quả cao nhất. Ban chỉ đạo các cấp thường xuyên đôn đốc các tập thể, cá nhân đã đăng ký tham gia ủng hộ cuộc vận động, tiếp nhận, quản lý và phận bổ nguồn kinh phí ủng hộ cuộc vận động đảm bảo kịp thời, hiệu quả theo quyết định của Ban chỉ đạo huyện, quy chế hoạt động của Ban vận động Quỹ vì người nghèo”.

Bài và ảnh: Minh Khanh