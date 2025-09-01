Lasuco Group tham gia Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”

Tại Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” đang diễn ra tại Hà Nội, trong không gian trưng bày của tỉnh Thanh Hoá, các sản phẩm của Công ty CP Mía đường Lam Sơn (Lasuco Group) thu hút đông đảo người dân ghé thăm. Với thiết kế bắt mắt, cùng trải nghiệm tương tác và dùng thử các sản phẩm, không gian triển lãm của Lasuco với chủ đề “Tự hào vị Việt” trở thành một trong những điểm dừng chân được yêu thích của sự kiện.

Diễn ra từ ngày 28/8 đến 5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm Thành tựu Đất nước trưng bày những thành tựu nổi bật của Việt Nam trên chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển đất nước. Đây là triển lãm có quy mô “lớn chưa từng có” với 230 gian trưng bày, quy tụ 34 tỉnh thành, 28 bộ ngành cùng 94 doanh nghiệp tư nhân và 12 doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Là một trong những doanh nghiệp được Thanh Hóa lựa chọn để tham gia triển lãm lần này, Lasuco Group mang đến hội chợ một không gian trưng bày độc đáo, giới thiệu các dòng sản phẩm tiên phong, đột phá về dinh dưỡng.

Với chủ đề “Tự hào vị Việt”, Lasuco Group mang đến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao mang đậm bản sắc vùng miền của tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài các sản phẩm đã có trở nên quen thuộc với người tiêu dùng như: Đường Lam Sơn, Dưa vàng Kim Hoàng Hậu, Cam Valencia...

thì các sản phẩm kết hợp giữa nguồn dinh dưỡng thiên nhiên và các thành tựu khoa học công nghệ trong sản xuất như: Nước mía tươi đóng lon (mía tươi hồng sâm, vị tắc, dứa, đào, cam sả...), sữa gạo lứt, sản phẩm Nước dinh dưỡng tế bào mía Mitaji, Sữa gạo lứt giàu Protein Ojita đặc biệt thu hút sự quan tâm của người tham quan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tham quan gian hàng của Lasuco tại không gian trưng bày của tỉnh Thanh Hóa.

Với thiết kế bắt mắt, cùng trải nghiệm tương tác và dùng thử các sản phẩm, không gian triển lãm của Lasuco Group với chủ đề “Tự hào vị Việt” trở thành một trong những điểm dừng chân được yêu thích của sự kiện.

Đoàn Lasuco Group tại triển lãm “80 năm hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”.

Các sản phẩm được người tiêu dùng và các tổ chức đánh giá cao với nhiều giải thưởng danh giá. Các sản phẩm của Lasuco Group đã được xuất khẩu trên 25 nước và vùng lãnh thổ như: Mỹ, Trung Quốc, Đức, Nhật, Hàn Quốc, UAE, Quatar, Hà Lan, Bỉ, Pháp, Sec, Kazatan, Mông Cổ, Singapore, Malaysia, Capuchia...

Công ty CP Mía đường Lam Sơn tiền thân là Nhà máy đường Lam Sơn, được thành lập từ năm 1980. Trong hành trình 45 năm phát triển, Lasuco Group không ngừng đổi mới để khẳng định vị thế trên thị trường. Từ nhà máy sản xuất mía đường truyền thống, đến nay, Lasuco đã trở thành tập đoàn nông nghiệp chuyên sâu, đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực thực phẩm sạch và dinh dưỡng tự nhiên.

Với vai trò là doanh nghiệp chủ lực trong lĩnh vực sản xuất mía đường của tỉnh, Lasuco Group tiếp tục tập trung đầu tư mạnh mẽ vào khoa học công nghệ, sắp xếp lại mô hình tổ chức sản xuất và bám sát các tiềm năng, lợi thế của tỉnh xây dựng thương hiệu Lasuco Group hướng đến phát triển xanh, phát triển bền vững, chung tay xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nguyễn Lương