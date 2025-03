Lan tỏa phong trào “Dân vận khéo” ở Vĩnh Lộc

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", trong những năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã có nhiều đổi mới về phương thức và nội dung hoạt động, từng bước nâng cao chất lượng, đem lại hiệu quả tích cực. Nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã và đang mang đến những làn gió mới trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, Ủy ban MTTQ huyện thăm hỏi, động viên bà Trịnh Thị Quang, thôn Cổ Điệp, xã Vĩnh Phúc mới được hỗ trợ xây nhà theo Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Về xã Vĩnh Hòa hôm nay, có thể cảm nhận được vùng quê NTM nâng cao hiện hữu với những ngôi nhà kiên cố khang trang, những tuyến đường bê tông rộng mở với rãnh thoát nước có nắp đậy, hai bên là những hàng hoa đua nhau khoe sắc. Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả cũng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân nơi đây... Bí thư đảng ủy xã, Nguyễn Văn Truy phấn khởi cho biết: Kết quả trên là minh chứng rõ nét của công tác “Dân vận khéo” khi cấp ủy, chính quyền và người dân cùng chung sức, đồng lòng xây dựng xã NTM nâng cao. Với sự vào cuộc tích cực, bài bản của khối dân vận xã, tổ dân vận các thôn trong công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã hiểu và ủng hộ chủ trương đúng đắn của Đảng, chính quyền địa phương. Nhiều gia đình trong xã tự nguyện hiến đất nông nghiệp, đất thổ cư, phá dỡ các công trình của gia đình, đóng góp tiền và công sức để làm mới, mở rộng đường giao thông, phân loại rác thải, làm rãnh thoát nước trong khu dân cư (KDC). Giai đoạn 2019-2024, tổng nguồn vốn huy động XDNTM nâng cao của xã đạt trên 181 tỷ đồng, trong đó nguồn lực đầu tư từ Nhân dân chiếm 66,43%. Đến nay, 100% đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa, trong đó hơn 5km đường được thảm nhựa bê tông; 100% tuyến đường trong xã có hệ thống điện chiếu sáng. Các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa và sân thể thao đã được đầu tư phục vụ đời sống của Nhân dân. Năm 2024, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 62,6 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế thường xuyên đạt 95,25%; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều chỉ còn 0,23%...

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy, Phạm Ngọc Sơn, cho biết: Trong triển khai thực hiện, các ngành, địa phương, đơn vị đã xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Tổ chức lễ ra quân và ký cam kết tham gia đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đến nay, đã có 100% xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp tổ chức lễ ra quân và ký cam kết thực hiện; 100% hộ gia đình ở KDC thực hiện ký cam kết. Kết quả từ phong trào thi đua “Dân vận khéo” với những nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có tính bền vững đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, thu hút được đông đảo Nhân dân tham gia.

Chỉ tính riêng 2 năm (2023, 2024), huyện Vĩnh Lộc đã xây dựng được 289 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nâng tổng số mô hình của huyện lên hơn 600 mô hình. Điển hình như các mô hình “KDC sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn”, “KDC giảm nghèo bền vững”, “KDC 3 không”, “Vận động Nhân dân lắp đặt camera giám sát an ninh trật tự” của MTTQ; phong trào thi đua “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; “Mái ấm tình thương”, “Đường hoa thay thế cỏ dại ven đường”, “Kinh tế tập thể” của Hội LHPN. Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, “Đường tranh bích họa”, “Cột điện nở hoa” của đoàn thanh niên. Mô hình “Thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngoài đồng ruộng”, “Cải tạo vườn tạp”, “Mô hình vườn mẫu” của hội nông dân. Mô hình “CCB giúp nhau phát triển kinh tế”, “CCB bảo vệ môi trường”, “Tổ CCB tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” của hội cựu chiến binh...

Ngoài ra còn có các mô hình cơ giới hóa đồng bộ; chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển kinh tế trang trại, gia trại; “Dân vận khéo” trong XDNTM nâng cao vận động Nhân dân xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu, “Tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư”, “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, “KDC, sáng, xanh, sạch, đẹp và an toàn“, “KDC tự quản về an toàn thực phẩm”, “KDC tự quản về bảo vệ môi trường” ở các xã: Vĩnh Hưng, Minh Tân, Ninh Khang...

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Vĩnh Lộc đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác vận động quần chúng. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở địa phương, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Bài và ảnh: Phan Nga