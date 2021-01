5 loại rau quả mùa Đông có tác dụng tốt cho nhan sắc

Tuy không phải đối mặt với thời tiết mùa Đông khắc nghiệt như ở các nước phương Tây nhưng không khí lạnh cũng khiến làn da phụ nữ Việt Nam bị ảnh hưởng không ít.

Ngoài việc đảm bảo cấp ẩm cho da cũng như duy trì chế độ skincare thì ăn uống có chọn lọc cũng là một trong những cách giúp làn da luôn khỏe khoắn trong mùa Đông.

Bạn hãy tham khảo năm loại rau quả không chỉ dễ dàng tìm kiếm trong mùa này mà còn đặc biệt có lợi cho làn da của chúng ta.

Củ cải đường

Rất nhiều người không muốn ăn loại thực phẩm này vì nghĩ nó chứa nhiều đường, nhưng thực tế không phải như vậy. Thực tế, một củ cải đường nặng khoảng 5,5g cũng chỉ chứa 35 calo. Thêm vào đó, chúng còn là nguồn cung cấp magie và canxi dồi dào giúp xương chắc khỏe.

Củ cải đường cũng có hàm lượng chất sắt cao, loại dưỡng chất giúp ngăn ngừa tóc gãy rụng và khỏe đẹp.

Chất xơ có trong củ cải đường mang lại nhiều hiệu quả trong việc giữ gìn vóc dáng thon gọn. Củ cải đường còn rất giàu axit folic, dưỡng chất cần thiết cho quá trình sản xuất và nuôi dưỡng tế bào mới, từ đó giúp làn da tươi trẻ và hồng hào.

Cải bruxen

Một thành viên khác của gia đình họ cải mang lại nhiều lợi ích trong việc dưỡng nhan là cải bruxen.

Loại cải này là nguồn thực phẩm có hàm lượng vitamin C cao, một dưỡng chất cần thiết hỗ trợ quá trình sản xuất collagen , từ đó giúp làn da khỏe đẹp, rạng ngời.

Súp lơ

Súp lơ là nguồn thực phẩm tuyệt vời cho axit folic, vitamin K, chất sắt, chất xơ, kali giúp cơ bắp săn chắc. Khi ăn súp lơ, bạn nhanh chóng có cảm giác no bụng và sự thèm ăn cũng vì thế bớt đi. Nhờ vậy, cơ thể sẽ không còn nhu cầu nạp quá nhiều thức ăn gây ra béo phì.

Bên cạnh đó, súp lơ còn là nguồn thực phẩm cung cấp vitamin nhóm B, dưỡng chất cần thiết cho sự tăng trưởng của mái tóc.

Hàm lượng vitamin C và vitamin E cao cũng khiến súp lơ trở thành loại thực phẩm lý tưởng của làn da. Thường xuyên ăn súp lơ, bạn sẽ có làn da hồng hào và khỏe mạnh.

Lê

Hầu hết chúng ta không ăn quả lê vào mùa lạnh, nhưng nó lại là loại trái cây mùa Đông tốt cho vóc dáng và nhan sắc.

Lê là một trong những loại quả có hàm lượng chất xơ cao, vì vậy mà nó có khả năng kiểm soát lượng đường trong máu và giúp giảm cân.

Không chỉ có vậy, quả lê còn có hàm lượng vitamin C, vitamin K và vitamin nhóm B cao nên chúng là loại quả tốt cho sức khỏe và sắc diện của làn da, mái tóc.

Cải bắp

Bắp cải là sự lựa chọn tuyệt vời đối với những người đang giảm cân . Một chén cải bắp nấu chín chỉ chứa 33 calo.

Chính vì vậy, mà bạn có thể ăn thật nhiều cải bắp để tránh cảm giác đói. Ăn cải bắp vừa giúp bạn không tăng cân lại vừa giúp bạn tránh tình trạng thiếu chất.

Bắp cải cũng là loại rau rất giàu vitamin C. Hàm lượng của vitamin C chứa trong 200gr bắp cải cao gấp hai lần vitamin C có trong một quả cam.

Ngoài ra, bắp cải còn cung cấp cho cơ thể những chất chống oxy hóa tốt cho nhan sắc như vitamin E và tiền vitamin A (β-carotene)./.

(Đẹp/Vietnam+)