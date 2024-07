Kỳ họp thứ 19 HĐND huyện Quảng Xương xem xét, thông qua 13 nghị quyết

Ngày 12/7, HĐND huyện Quảng Xương đã tổ chức kỳ họp thứ 19 khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét, quyết định các tờ trình, nghị quyết quan trọng.

Toàn cảnh kỳ họp.

Bằng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của huyện Quảng Xương tiếp tục chuyển biến tích cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Sơn, Phó Chủ tịch HĐND huyện Quảng Xương phát biểu khai mạc kỳ họp

Có 5 chỉ tiêu hoàn thành và 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch cả năm theo Nghị quyết HĐND huyện giao. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tích tụ ruộng đất trong sản xuất nông nghiệp đạt 128% kế hoạch năm, cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch tích cực, sản lượng lương thực, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đều tăng so với cùng kỳ. Các sản phẩm công nghiệp chủ lực đều tăng từ 7,5% đến 15,2% so với cùng kỳ; thành lập mới doanh nghiệp đạt 66,7% kế hoạch năm; doanh thu dịch vụ tăng 10,6%; xuất khẩu hàng hoá tăng 13,7% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư tăng 10,3% so với cùng kỳ. Kết quả thực hiện GPMB đạt 129% kế hoạch huyện giao và đạt 78,74% kế hoạch tỉnh giao cả năm, gấp 2,13 lần so với cùng kỳ.

Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Xương Nguyễn Đình Dự báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Thực hiện Chương trình xây dựng huyện nông thôn mới (NTM) nâng cao, các tiêu chí NTM tiếp tục được bổ sung, tăng cường. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ nổi bật. Toàn huyện duy trì đạt 100% trường chuẩn quốc gia, trong đó tỷ lệ trường chuẩn quốc gia mức độ 2 đạt 42%; hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được đảm bảo; chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng, an ninh được tăng cường, củng cố; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, các chủ trương của Đảng được kịp thời cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, đề án và triển khai thực hiện đồng bộ...

Các đại biểu tham dự kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp và một số báo cáo quan trọng khác, đồng thời xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND huyện, UBND huyện, các dự thảo nghị quyết kèm theo và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện để thông qua 13 nghị quyết.

Đại biểu trình bày các tờ trình và dự thảo Nghị quyết

Trong đó có 1 Nghị quyết của Thường trực HĐND huyện về ban hành Chương trình giám sát năm 2025 của HĐND huyện; 3 nghị quyết về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2023; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2024; 5 Nghị quyết về quyết định chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; 2 Nghị quyết về phân bổ khối lượng, kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu từ nguồn ngân sách cấp tỉnh 2024; hỗ trợ kinh phí xây dựng NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu; 2 Nghị quyết về Đề án đề nghị công nhận xã Tiên Trang đạt tiêu chí đô thị loại V và quy định các biện pháp bảo đảm dân chủ cơ sở trên địa bàn huyện...

HĐND huyện Quảng Xương xem xét thông qua Chương trình giám sát năm 2025 và thực hiện giám sát tại kỳ họp thông qua việc xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo kết quả hoạt động của HĐND huyện, của Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, HĐND huyện nghe Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2023) HĐND huyện khóa XXI.

Mạnh Cường